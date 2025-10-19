বগুড়া থেকে সন্দ্বীপ: ৬ জেলায় কবে কোথায় প্রতিযোগিতা

বগুড়া থেকে সন্দ্বীপ: ৬ জেলায় কবে কোথায় প্রতিযোগিতা
‘দেখাও যত প্রতিভা তোমার’ স্লোগান সামনে রেখে দেশজুড়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে দেশের অন্যতম বড় প্ল্যাটফর্ম ‘মার্কস অলরাউন্ডার’ প্রতিযোগিতা। বাংলাদেশের প্রতিভাবান শিশু-কিশোরদের খোঁজে বরাবরের মতো এবারও দারুণ সাড়া ফেলেছে আয়োজনটি। প্রতিযোগিতাটি তিন ধাপে অনুষ্ঠিত হবে—আঞ্চলিক, বিভাগীয় ও জাতীয় পর্যায়ে।
ইতিমধ্যে চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, লক্ষ্মীপুর, চাঁদপুর, যশোর, মাগুরা, নোয়াখালী, ফেনী, সিলেট, নাটোর, পাবনা, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, ফরিদপুর, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ, শরীয়তপুর, রাজবাড়ী, সিরাজগঞ্জসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় প্রতিযোগিতা সম্পন্ন হয়েছে। পর্যায়ক্রমে দেশের ১০০টি স্থানে আঞ্চলিক পর্ব অনুষ্ঠিত হবে। বাংলাদেশের সব স্কুল-কলেজ (প্লে গ্রুপ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি) এবং সমমানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীরা এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবে।
প্রতিযোগিতার গ্রুপ ও বিষয়—
প্লে থেকে চতুর্থ শ্রেণি—জুনিয়র স্কুল (গান, নাচ, অভিনয়, চিত্রাঙ্কন, আবৃত্তি, গল্প বলা); পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি—মিডল স্কুল (গান, নাচ, অভিনয়, চিত্রাঙ্কন, আবৃত্তি, উপস্থিত বক্তৃতা) এবং নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি—হাইস্কুল ও কলেজ (গান, নাচ, অভিনয়, চিত্রাঙ্কন, আবৃত্তি, উপস্থিত বক্তৃতা।)
বগুড়া, গাইবান্ধা, জয়পুরহাট, নেত্রকোনা, নওগাঁ, কিশোরগঞ্জ, ভোলা, সীতাকুণ্ড, মিরসরাই ও সন্দ্বীপ অঞ্চলের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে আগামী শুক্রবার ও শনিবার (২৪ ও ২৫ অক্টোবর)। নিম্নলিখিত প্রতিটি ভেন্যুতে সকাল ৮টা থেকে শুরু হবে প্রতিযোগিতা।
তারিখ: ২৪ অক্টোবর, শুক্রবার
ভেন্যু: নিশিন্দারা ফকির উদ্দিন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, বগুড়া
যে এলাকার শিক্ষার্থীরা অংশ নেবে: বগুড়া সদরের একাংশ (উপশহর পুলিশ ফাঁড়ি, চারমাথা, ফুলবাড়িয়া পুলিশ ফাঁড়ি, আদমদীঘি, দুপচাঁচিয়া, শিবগঞ্জ, সোনাতলা ও সারিয়াকান্দি থানা) এবং গাইবান্ধা, জয়পুরহাট জেলা।
ভেন্যু: আব্বাছিয়া উচ্চবিদ্যালয়, নেত্রকোনা।
যে এলাকার শিক্ষার্থীরা অংশ নেবে: নেত্রকোনা জেলা।
তারিখ: ২৫ অক্টোবর, শনিবার
ভেন্যু: নিশিন্দারা ফকির উদ্দিন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, বগুড়া।
যে এলাকার শিক্ষার্থীরা অংশ নেবে: বগুড়া সদরের একাংশ (পুরান বগুড়া, তিনমাথা বগুড়া, বনানী পুলিশ ফাঁড়ি, নারুলি পুলিশ ফাঁড়ি, শাজাহানপুর, গাবতলী, ধুনট, শেরপুর, নন্দীগ্রাম ও কাহালু থানা) এবং নওগাঁ জেলা।
ভেন্যু: আরজত আতরজান উচ্চবিদ্যালয়, কিশোরগঞ্জ।
যে এলাকার শিক্ষার্থীরা অংশ নেবে: কিশোরগঞ্জ জেলা।
ভেন্যু: ভোলা সরকারি মহিলা কলেজ, ভোলা।
যে এলাকার শিক্ষার্থীরা অংশ নেবে: ভোলা জেলা।
ভেন্যু: সীতাকুণ্ড সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, হাজারী রোড, সীতাকুণ্ড।
যে এলাকার শিক্ষার্থীরা অংশ নেবে: সীতাকুণ্ড, মিরসরাই এবং সন্দ্বীপ।
পুরস্কার
মার্কস অলরাউন্ডারে তিনটি গ্রুপ থেকে সেরা তিন অলরাউন্ডারের প্রত্যেকে পাবে ১৫ লাখ টাকার শিক্ষাবৃত্তি। আর বিভিন্ন পর্যায়ের বিজয়ীরা পাবে মোট এক কোটি টাকার বেশি উপহার ও শিক্ষাবৃত্তি।
গ্র্যান্ড ফিনালেতে তিনটি গ্রুপের ফার্স্ট রানার্সআপ এবং সেকেন্ড রানার্সআপের প্রত্যেকে পাবে ৫ লাখ এবং ৩ লাখ টাকার শিক্ষাবৃত্তি। তিনটি গ্রুপের ছয়টি বিষয়ের প্রতিটিতে সেরা ৩ জন করে মোট ৫৪ জন সেরা পারফরমারের প্রত্যেকে পাবে যথাক্রমে স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জপদক। জাতীয় পর্যায়ে তিনটি গ্রুপের চ্যাম্পিয়নদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পাবে একটি করে কম্পিউটার।
আয়োজকেরা জানান, মার্কস অলরাউন্ডার শুধু একটি প্রতিযোগিতা নয়, বরং বাংলাদেশের শিশু-কিশোরদের প্রতিভা, মেধা, সংস্কৃতি ও আত্মবিশ্বাস বিকাশের অন্যতম বড় প্ল্যাটফর্ম। আঞ্চলিক পর্যায় থেকে জাতীয় পর্ব পর্যন্ত এই আয়োজনটি অংশগ্রহণকারীদের জন্য হয়ে উঠেছে শেখা, নিজেকে নতুনভাবে আবিষ্কার করা এবং আরও এগিয়ে যাওয়ার এক বড় সুযোগ।
বিস্তারিত জানতে এবং রেজিস্ট্রেশন করতে ভিজিট করতে হবে www.marksallrounder.com। ফোন করা যাবে (সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা) ০৯৬১৪৫১৬১৭১ নম্বরে।