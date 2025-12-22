বাংলাদেশ

ওসমান হাদি হত্যার বিচার হবে দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে: আসিফ নজরুল

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুলফাইল ছবি

আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল বলেছেন, শহীদ শরিফ ওসমান হাদি হত্যার বিচার হবে দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে।

আজ সোমবার বেলা ১টা ৫০ মিনিটে আসিফ নজরুল তাঁর ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে এ কথা বলেন।

আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুলের ফেসবুক পোস্ট
ছবি: আসিফ নজরুলের ফেসবুক পেজ

পোস্টে আসিফ নজরুল আরও বলেন, দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল আইন, ২০০২-এর ১০ ধারা অনুযায়ী পুলিশ রিপোর্ট আসার পর সর্বোচ্চ ৯০ দিনের মধ্যে এই হত্যা মামলার বিচার সম্পন্ন করা হবে।

শহীদ শরিফ ওসমান বিন হাদি
ছবি: ফেসবুক থেকে নেওয়া

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের মুখ ও ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদিকে ১২ ডিসেম্বর পুরানা পল্টনের বক্স কালভার্ট সড়কে গুলি করে দুর্বৃত্তরা। ১৮ ডিসেম্বর সিঙ্গাপুরের একটি হাসপাতালে মারা যান তিনি।

