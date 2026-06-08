প্রধানমন্ত্রীর চীন সফরের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে বেইজিং যাচ্ছেন পররাষ্ট্রসচিব
প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের চীন সফরের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে পররাষ্ট্রসচিব আসাদ আলম সিয়াম মঙ্গলবার (৯ জুন) বেইজিং যাচ্ছেন। সরকারের দায়িত্বশীল এক কর্মকর্তা রোববার রাতে প্রথম আলোকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
পররাষ্ট্রসচিব বুধবার চীনের উপপররাষ্ট্রমন্ত্রী হুয়া চুনইংয়ের সঙ্গে বৈঠক করবেন। বৈঠকে ২৩ থেকে ২৬ জুন চীনে প্রধানমন্ত্রীর সফরের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন তিনি।
সরকারের একাধিক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা জানিয়েছেন, ২১-২২ জুন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান মালয়েশিয়া সফর করবেন। এরপর ২৩ জুন তিনি কুয়ালালামপুর থেকে বেইজিং যাত্রা করবেন, এমন পরিকল্পনা নিয়ে ঢাকায় প্রস্তুতি চলছে।
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানান, বুধবার বেইজিংয়ে অনুষ্ঠেয় বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের চীন সফরের নানা কর্মসূচি, আলোচ্যসূচি, সম্ভাব্য চুক্তি, সমঝোতাসহ নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা হওয়ার কথা রয়েছে।
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, পররাষ্ট্রসচিব ফিলিপাইন হয়ে বেইজিং যাবেন। ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলায় মঙ্গলবার অনুষ্ঠেয় আসিয়ান আঞ্চলিক ফোরামের (এআরএফ) জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের বৈঠকে অংশ নেবেন তিনি। বৈঠক শেষে ওই দিনই তিনি বেইজিংয়ের উদ্দেশে যাত্রা করবেন।
পররাষ্ট্রসচিব আসাদ আলম সোমবার ম্যানিলা যাচ্ছেন।