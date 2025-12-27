প্রতিধ্বনি গল্প পুরস্কার পেলেন লেখক রোমেল রহমান
সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতিবিষয়ক জার্নাল প্রতিধ্বনি আয়োজিত ‘প্রতিধ্বনি গল্প পুরস্কার ২০২৫’ পেলেন লেখক ও গল্পকার রোমেল রহমান। ‘কুরছিয়ানা’ শিরোনামের গল্পের জন্য তিনি এই পুরস্কার পেয়েছেন।
আদি কথনভঙ্গিতে লৌকিক বাংলা গদ্যে মানুষের সহজাত প্রকৃতিকে তুলে ধরার নিপুণতার জন্য রোমেল রহমানের ‘কুরছিয়ানা’ গল্পকে পুরস্কৃত করা হয়। পুরস্কার হিসেবে বিজয়ী পাবেন ১০০ মার্কিন ডলার বা সমমূল্যের টাকা ও সনদপত্র।
‘নতুন গল্পের সন্ধানে’ শিরোনামে শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতিবিষয়ক জার্নাল প্রতিধ্বনি আয়োজন করেছিল ‘প্রতিধ্বনি গল্প পুরস্কার ২০২৫’। এটি তাদের প্রথম আয়োজন। পুরস্কারটি বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত বাংলাভাষী লেখকদের জন্য উন্মুক্ত ছিল। পুরস্কারের লক্ষ্য ছিল মৌলিক ও সৃজনশীল গল্পকে স্বীকৃতি দেওয়া।
প্রতিধ্বনির সম্পাদক কবি সাখাওয়াত টিপু বলেন, প্রতিধ্বনি গল্প পুরস্কার ২০২৫-এ গল্প জমা পড়েছিল তিন শতাধিক। সংবেদনশীল ইচ্ছা, নিবিড় শৈল্পিক আকাঙ্ক্ষা ও নিরপেক্ষ পদ্ধতিতে বিচারকেরা তিনটি স্তরে গল্পগুলো বাছাই করে পাঁচটি গল্পের সংক্ষিপ্ত তালিকা করেছিলেন। সেখান থেকে চূড়ান্ত বিজীয় ঘোষণা করা হয় রোমেল রহমানকে। এবারের পুরস্কারের চূড়ান্ত বিচারক ছিলেন দ্বিভাষিক লেখক ও সমালোচক পলাশ মাহমুদ।