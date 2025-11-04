প্রথম আলো কোনো সংবাদ প্রকাশ করলে ধরে নিই সংবাদটি ঠিক আছে: মানজুর-আল-মতিন

প্রথম আলো কোনো সংবাদ প্রকাশ করলে ধরে নিই সংবাদটি ঠিক আছে: মানজুর-আল-মতিন
প্রথম আলো দায়িত্বশীলতার সঙ্গে দ্রুত সংবাদ প্রকাশ করছে উল্লেখ করে মানজুর-আল-মতিন বলেন, প্রথম আলো কোনো সংবাদ প্রকাশ করলে ধরে নিই সংবাদটি ঠিক আছে।
আজ মঙ্গলবার প্রথম আলোর ২৭তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে এ কথা বলেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মানজুর-আল-মতিন। এ বছর ‘সত্যই সাহস’ স্লোগান সামনে রেখে নানা আয়োজনে দিনটি পালন করছে প্রতিষ্ঠানটি।
মানজুর-আল-মতিন বলেন, ‘যখন একটা নতুন খবর আসে, কেউ ব্রেকিং চালিয়ে দিয়েছে, আমরা কিন্তু প্রথমে অনলাইন খুলে দেখি যে আপনারা দিলেন কি না। যদি আপনারা দেন, আমরা মোটামুটি ধরে নিই যে আচ্ছা ঠিক আছে, খবরটা ঠিক আছে।’
মানজুর-আল-মতিন বলেন, প্রথম আলোকে এই মানদণ্ডটা ধরে রাখতে হবে। তিনি মনে করেন, সংবাদমাধ্যম যদি ভরসার জায়গায় না থেকে দ্রুত হওয়ার তাগিদে ভুল করে, তখন সেটা বিপজ্জনক হয়ে যায়।
প্রথম আলোর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আজ রাজধানীর খামারবাড়ির বাংলাদেশ কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে সারা দেশের কর্মীদের অংশগ্রহণে এক প্রীতি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সকাল ১০টায় জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটির সূচনা হয়। সহযোগী সম্পাদক সুমনা শারমীনের সঞ্চালনায় দিনব্যাপী এ আয়োজনে আলোচনা, কুইজ প্রতিযোগিতা, সেরা কর্মীদের পুরস্কারসহ থাকছে নানা অনুষ্ঠান।
মানজুর-আল-মতিন বলেন, এখন বাস্তবতা থেকে শুরু করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম পর্যন্ত নারীরা ভীষণভাবে নিপীড়নের শিকার হচ্ছেন। প্রতিদিন সেটা ডান শিবির হোক, বাম শিবির হোক, দিনের শেষে লক্ষ্যবস্তু একজন নারী।
নিপীড়নের শিকার নারীদের পাশে থেকে জোরােলো অবস্থান নিতে মানজুর-আল-মতিন প্রথম আলোর প্রতি আহ্বান জানান।