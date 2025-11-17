বাংলাদেশ

খ্যাতিমান চিকিৎসক অধ্যাপক মতিউর রহমান আর নেই

অধ্যাপক মতিউর রহমান

বাংলাদেশে নেফ্রোলজি বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা বিশিষ্ট চিকিৎসক অধ্যাপক মতিউর রহমান আর নেই। ১৪ নভেম্বর গভীর রাতে রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে তিনি মারা যান (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯০ বছর।

অধ্যাপক মতিউর রহমান আইপিজিএমআরে (বর্তমানে বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়) নেফ্রোলজি বিভাগের প্রথম প্রধান ছিলেন। তিনি বাংলাদেশ কিডনি ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন এবং দেশের প্রথম কিডনি প্রতিস্থাপন কার্যক্রম গড়ে তোলার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন।

নাটোরের নাজিরপুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম নেওয়া এই চিকিৎসক ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস সম্পন্ন করেন এবং যুক্তরাজ্যে নেফ্রোলজিতে উচ্চতর প্রশিক্ষণ নেন। ১৯৭৪ সালে পরিবারসহ তিনি দেশে ফিরে আসেন। কারণ, নব্য স্বাধীন বাংলাদেশে মানুষের সেবা করতেই নিজেকে নিবেদিত করতে চেয়েছিলেন।

বাংলাদেশ রেনাল অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি অধ্যাপক মতিউর রহমান দীর্ঘ সময় ধরে জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থার (জাইকা) বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন।

অধ্যাপক মতিউর রহমান দুই কন্যা ও তাঁদের জামাতা, দুই পুত্র ও দুই পুত্রবধূ, চার নাতি-নাতনি এবং অসংখ্য সহকর্মী-শুভানুধ্যায়ী রেখে গেছেন।

অধ্যাপক মতিউর রহমানের জানাজা আগামীকাল মঙ্গলবার বাদ জোহর গুলশানের আজাদ মসজিদে (গুলশান সেন্ট্রাল মসজিদ) অনুষ্ঠিত হবে। শোকসন্তপ্ত পরিবার মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনায় সবার দোয়া প্রার্থনা করেছে।

