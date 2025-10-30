ক্যানসার ঠেকাতে খাদ্যাভ্যাস আর জীবনযাপনপদ্ধতি পরিবর্তনের তাগিদ
‘খাদ্যাভ্যাস আর জীবনযাপনপদ্ধতিতে পরিবর্তন না আনলে ক্যানসার ঠেকানো কঠিন।’ আজ বৃহস্পতিবার রাজধানীর রেডিসন ব্লু হোটেলে অনকোলজি ক্লাব আয়োজিত দুই দিনব্যাপী বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল ক্যানসার কংগ্রেস ২০২৫–এর উদ্বোধনী দিনে বক্তারা এ কথা বলেন।
এবারের সম্মেলনে বিশ্বের ১৬টি দেশের ৩১ জন খ্যাতনামা ক্যানসার–বিশেষজ্ঞসহ মোট ১ হাজার ২০০ জন ক্যানসার–বিশেষজ্ঞ, ক্যানসার–সংশ্লিষ্ট পেশাজীবী ও গবেষক অংশগ্রহণ করেছেন।
খাদ্যাভ্যাস আর অনিয়মতান্ত্রিক জীবন যাপনের জন্যই দেশে ক্যানসারে আক্রান্তের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। বাংলাদেশে প্রতিবছর আড়াই লাখ মানুষ নতুন করে ক্যানসারে আক্রান্ত হচ্ছেন। এর পেছনে খাদ্যে ভেজাল আর বায়ুদূষণকেও দুষলেন দেশ–বিদেশের স্বনামধন্য ক্যানসার–বিশেষজ্ঞরা।
সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অনকোলজি ক্লাব বাংলাদেশ ও ক্যানসার কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ডা. এম এ হাই বলেন, বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল বিশ্বে ক্যানসার রোগীর ক্রমবর্ধমান সংখ্যা আশঙ্কাজনক। দেশে বর্তমানে বিপুল জনগোষ্ঠী এই রোগে আক্রান্ত, যার অধিকাংশই চিকিৎসার আওতার বাইরে।
দেশে ক্যানসার চিকিৎসার আধুনিকায়নে মানসম্পন্ন ও দক্ষ জনবল তৈরি করাই ক্লাবের মূল উদ্দেশ্য জানিয়ে ডা. হাই বলেন, ‘ক্যানসার জয় করতে এবং দেশের ক্রমবর্ধমান ক্যানসার রোগী ও তাদের পরিবারের মুখে হাসি ফোটাতে আমাদের সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে।’
প্রতি জেলায় ক্যানসার ইউনিট গড়ে তোলার সরকারি সিদ্ধান্তের প্রশংসাও করেন ডা. হাই। তরুণ চিকিৎসকদের ক্যানসার চিকিৎসায় এগিয়ে আসার আহ্বান জানান বর্ষীয়ান এই ক্যানসার–বিশেষজ্ঞ।
একাডেমিক পার্টনার হিসেবে যুক্ত রয়েছে ইতালির বলোনিয়া ইউনিভার্সিটি, সিংহেলথ সিঙ্গাপুর এবং গ্লোবাল হেলথ ক্যাটালিস্ট। এ ছাড়া উপস্থিত থাকবেন যুক্তরাজ্যের রয়্যাল মডার্ন হাসপাতাল, সেন্ট বার্থোলোমিউ’স হাসপাতাল, কেএইচসিসি এডুকেশন অ্যান্ড ট্রেনিং একাডেমি, হুইপস ক্রস ইউনিভার্সিটি, যুক্তরাষ্ট্রের ইউপিএমসি হিলম্যান ক্যানসার সেন্টার, ইউনিভার্সিটি অব পিটসবার্গ স্কুল অব মেডিসিন, পেনসিলভানিয়া ইউনিভার্সিটিসহ বিশ্বের অন্যান্য খ্যাতনামা ক্যানসার হাসপাতালের চিকিৎসক ও গবেষকেরা।
অনকোলজি ক্লাব বাংলাদেশ ও ক্যানসার কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ডা. এম এ হাই এবং জেনারেল সেক্রেটারি ডা. এ এম এম শরীফুল আলমের নেতৃত্বে দেশের প্রখ্যাত ক্যানসার–বিশেষজ্ঞ, বিজ্ঞানী ও গবেষকেরা অংশ নিচ্ছেন বিভিন্ন একাডেমিক সেশনে।