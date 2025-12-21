প্রথম আলো-ডেইলি স্টারে হামলা: তীব্র নিন্দা লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবের
যুক্তরাজ্যের বাংলা গণমাধ্যমের প্রতিনিধিত্বশীল সংগঠন লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাব বাংলাদেশের জাতীয় দৈনিক প্রথম আলো ও দ্য ডেইলি স্টার কার্যালয় ভাঙচুর-অগ্নিসংযোগ এবং ডেইলি নিউ এজের সম্পাদক নূরুল কবীরের ওপর হামলার ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও গভীর উদ্বেগ জানিয়েছে।
লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবের প্রেসিডেন্ট মুহাম্মদ জুবায়ের, জেনারেল সেক্রেটারি তাইসির মাহমুদ ও ট্রেজারার সালেহ আহমেদ গতকাল শনিবার এক যৌথ বিবৃতিতে এই নিন্দা-উদ্বেগ জানান।
ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুর পর গত বৃহস্পতিবার রাতে একটি স্বার্থান্বেষী মহল পরিকল্পিতভাবে রাজধানীর কারওয়ান বাজারে প্রথম আলো ও কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউয়ে দ্য ডেইলি স্টার কার্যালয়ে হামলা চালায়। ঢাকার কার্যালয় ছাড়াও কুষ্টিয়া, খুলনা ও সিলেটে প্রথম আলো কার্যালয়ে হামলা-ভাঙচুর করা হয়েছে। এ ছাড়া চট্টগ্রাম, বগুড়া ও বরিশাল কার্যালয়ে হামলার চেষ্টা করা হয়। একই রাতেই দ্য ডেইলি স্টার কার্যালয়ের সামনে নিউ এজ সম্পাদক নূরুল কবীরকে হেনস্তা ও শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করার ঘটনা ঘটে।
লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবের নেতারা বলেন, প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার অফিসে অগ্নিসংযোগ করে পুড়িয়ে দেওয়া, দেশের বিভিন্ন গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানে ভাঙচুর, সম্পাদক-সাংবাদিকদের ওপর সাম্প্রতিক ন্যক্কারজনক হামলার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছেন। তীব্র নিন্দা জানাচ্ছেন। এ ধরনের হামলা স্বাধীন গণমাধ্যম, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, জনগণের তথ্য জানার অধিকারের ওপর সরাসরি আঘাত। দেশের গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রার পথে একটি গুরুতর বাধা।
বিবৃতিতে লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবের নেতারা সংশ্লিষ্ট গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান ও সংবাদকর্মীদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। তাঁরা বলেন, এই দুঃসময়ে লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাব তাঁদের পাশে রয়েছে। একই সঙ্গে তারা হামলায় জড়িত ব্যক্তিদের দ্রুত শনাক্ত করে নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করার জোর দাবি জানান।
বিবৃতিতে লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবের নেতারা ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদি হত্যার ঘটনায় গভীর শোক ও ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তাঁরা বলেন, ওসমান হাদি গণতন্ত্রের জন্য নিবেদিত এক সাহসী সৈনিক ছিলেন। সেই সংগ্রামী পথেই তিনি শহীদ হয়ে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ওসমান হাদির হত্যাকারী ও নেপথ্যের কারিগরদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করার দাবি জানান তাঁরা।
বিবৃতিতে লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবের নেতারা বর্তমান সংকটময় পরিস্থিতিতে সবাইকে কোনো উসকানিতে পা না দিতে আহ্বান জানান। সংযম, ধৈর্য ও দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে অনুরোধ জানান। তাঁরা বলেন, বাংলাদেশে নানা মতাদর্শের গণমাধ্যম রয়েছে। ভিন্নমতের সঙ্গে যুক্তিতর্কের মাধ্যমে মতপ্রকাশের সুযোগ ও অধিকার থাকবে। কিন্তু সহিংস আক্রমণ কোনোভাবেই সমাধান হতে পারে না।