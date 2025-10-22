বাংলাদেশ

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম আলো-গুগলের উদ্যোগে এআই প্রশিক্ষণ পেলেন ৭২ শিক্ষার্থী

প্রথম আলো ডেস্ক
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবনের কীর্তনখোলা হলে আয়োজিত ‘ইনফরমেশন ক্রেডিবিলিটি অ্যান্ড এআই লিটারেসি ট্রেনিং’-এ অংশ নেন গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের ৭২ শিক্ষার্থী।ছবি: প্রথম আলো

গুগলের উদ্যোগে এবং প্রথম আলোর ব্যবস্থাপনায় বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে গত মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হয়েছে ‘ইনফরমেশন ক্রেডিবিলিটি অ্যান্ড এআই লিটারেসি ট্রেনিং’। বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবনের কীর্তনখোলা হলে আয়োজিত দিনব্যাপী প্রশিক্ষণে অংশ নেন গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের ৭২ শিক্ষার্থী।

প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীরা তথ্য সংগ্রহ, যাচাই, বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন তৈরির পাশাপাশি নোটবুক এলএম, জেমিনি, পিনপয়েন্ট, গুগল ট্রেন্ডসসহ বিভিন্ন আধুনিক এআই টুলস ব্যবহারে হাতে-কলমে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন।

অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ তৌফিক আলম; সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান মো. ফরহাদ উদ্দীন। এ ছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক এবং প্রথম আলোর জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তারা।

ছবি: প্রথম আলো

উদ্বোধনী বক্তব্যে ড. মোহাম্মদ তৌফিক আলম বলেন, ‘এআই ব্যবহার এখন আমাদের নিত্যদিনের অভ্যাস। এখনকার সাংবাদিকতা বেশ পরিবর্তিত হচ্ছে। তাই সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গেলে এসব টুলসের সঙ্গে সখ্য গড়ে তুলতে হবে। আর এ ক্ষেত্রে এ ধরনের প্রশিক্ষণ ভবিষ্যৎ সাংবাদিকদের জন্য অনেক বেশি দরকার।’

দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ সেশনটি সকাল সাড়ে ৯টা থেকে বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির সহযোগী অধ্যাপক ড. মো. আবদুল কাবিল খান, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালসের সহকারী অধ্যাপক মালিহা তাবাসসুম এবং প্রথম আলো ডিজিটাল বিজনেস বিভাগের সিনিয়র ম্যানেজার আ ফ ম খায়রুল বাশার।

সমাপনী বক্তব্যে মো. ফরহাদ উদ্দীন বলেন, ‘গুগল এবং প্রথম আলোকে অসংখ্য ধন্যবাদ এ ধরনের ট্রেনিং সেশন আয়োজনের জন্য। সাংবাদিকতার শিক্ষার্থীদের জন্য এ ধরনের আয়োজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, মিডিয়া এখন সম্মিলিত, ফলে ভুল তথ্য যাচাই কিংবা সময়ের সঙ্গে তাল মেলাতে এআই প্রযুক্তির ব্যাপক গুরুত্ব রয়েছে। আশা করছি, এ ধরনের আয়োজনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীরা দক্ষ মিডিয়াকর্মী হয়ে উঠবে।’

বক্তব্য দেন বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান মো. ফরহাদ উদ্দীন।
ছবি: প্রথম আলো

প্রশিক্ষণে অংশ নেওয়া তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী সিমু আক্তার বলেন, ‘এআই এখন আমাদের নিত্যসঙ্গী। যখন শুনেছি আমাদের ডিজিটাল সাংবাদিকতা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে, বেশ আগ্রহ পেয়েছি। এ আয়োজন থেকে এআই, ভুল তথ্য যাচাই কিংবা রিসার্চের ক্ষেত্রে এআইয়ের ব্যবহার সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা পেয়েছি। এখন এসব টুল আরও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ব্যবহার করতে পারব।’

এ উদ্যোগের আওতায় দেশের ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ে সরাসরি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ইতিমধ্যে ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। আগামীকাল বৃহস্পতিবার খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজনের মাধ্যমে শেষ হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি।

এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শুধু আধুনিক সাংবাদিকতায় দক্ষতা অর্জন করবে না; বরং ভুয়া খবর ও বিভ্রান্তিকর তথ্য শনাক্ত ও প্রতিরোধে আরও সচেতন হয়ে উঠবে বলে আয়োজকেরা আশা প্রকাশ করছেন।

