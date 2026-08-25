১০০০ ক্লায়েন্টের মাইলফলক উদ্যাপন করল ‘আইএমবিডি এজেন্সি লি.’
রাজধানীর একটি পাঁচ তারকা হোটেলে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এক হাজার ক্লায়েন্টের মাইলফলক স্পর্শ করার সাফল্য উদ্যাপন করেছে আইএমবিডি এজেন্সি লিমিটেড। দেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় এ ডিজিটাল মার্কেটিং এজেন্সির এ বিশেষ অর্জনকে স্মরণীয় করে রাখতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন খাতের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন আইএমবিডি এজেন্সির ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও সিইও শামীম আহমেদ। অনুষ্ঠানে আইএমবিডি এজেন্সির অন্য পরিচালক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দেশের গুণী শিল্পী, শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ী এবং এজেন্সির দীর্ঘদিনের ক্লায়েন্ট ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা।