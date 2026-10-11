রিয়াদ বিমানবন্দরে হামলা: ২ বাংলাদেশি নিহত

রিয়াদ বিমানবন্দরে হামলা: ২ বাংলাদেশি নিহত
রিয়াদের কিং খালেদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে হুতিদের ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় দুই বাংলাদেশি নিহত এবং চারজন আহত হয়ে আইসিইউতে চিকিৎসাধীন। নিহতরা হলেন বগুড়ার মো. শাহেদ আহম্মেদ এবং কুমিল্লার মো. নাসরুল্লাহ বদরপুরি। পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলাম এ তথ্য জানিয়ে দুঃখ প্রকাশ করেন এবং প্রবাসীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতের ওপর জোর দেন। মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধে ইতোমধ্যে ১৪ জন বাংলাদেশিকে হারানোর কথা উল্লেখ করে তিনি হামলা বন্ধের আহ্বান জানান। হামলার পর বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস রিয়াদগামী ফ্লাইট স্থগিত করেছে।