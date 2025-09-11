বাংলাদেশ

চানখাঁরপুলে ৬ জনকে হত্যা

ইসমামুল ও জুনায়েদের শহীদ হওয়ার বর্ণনা দিলেন দুই সাক্ষী

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা

জুলাই গণ–অভ্যুত্থানের সময় গত বছরের ৫ আগস্ট রাজধানীর শেখ বোরহানুদ্দীন পোস্টগ্র্যাজুয়েট কলেজের কাছাকাছি অবস্থান করছিলেন টিপু সুলতান। তাঁর পাশেই ছিলেন ইসমামুল হক। সে সময় পুলিশ টিপুকে লক্ষ্য করে গুলি করলে সেটি ইসমামুলের পেটে ঢুকে পিঠ দিয়ে বেরিয়ে যায়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান ইসমামুল।

আজ বৃহস্পতিবার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল–১–এ জবানবন্দিতে এ কথাগুলো বলেন টিপু সুলতান। জুলাই গণ–অভ্যুত্থানের সময় রাজধানীর চানখাঁরপুল এলাকায় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ১২তম সাক্ষী হিসেবে তিনি এ জবানবন্দি দেন।

রাজধানীর নিউমার্কেটের একটি কাপড়ের দোকানে চাকরি করেন মো. টিপু সুলতান। জবানবন্দিতে তিনি বলেন, গত বছরের ৫ আগস্ট বেলা ১১টা থেকে সাড়ে ১১টার দিকে তিনি সেদিনের লংমার্চ কর্মসূচিতে অংশ নেন। একপর্যায়ে তিনি শুনতে পান, তাঁর এলাকার বড় ভাই ইয়াকুব নাজিম উদ্দিন রোডে সোহাগ হোটেলের সামনে গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। তিনি সেখানে গিয়ে দেখেন, ইয়াকুবের পেট দিয়ে গুলি লেগে পিঠ দিয়ে বেরিয়ে গেছে। জাহিদ নামের একজন তাঁর টি–শার্ট খুলে ইয়াকুবের গুলিবিদ্ধ ক্ষতস্থানে বেঁধে দেন। পরে আন্দোলনকারীরা ইয়াকুবকে মিটফোর্ড হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে শোনেন, ইয়াকুব মারা গেছেন।

পরে শেখ বোরহানুদ্দীন কলেজের কাছাকাছি অবস্থান করতে থাকেন উল্লেখ করে টিপু সুলতান জবানবন্দিতে বলেন, পুলিশ গুলি করতে করতে বোরহানুদ্দীন কলেজের ফটক পর্যন্ত চলে আসে। পুলিশ তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি করলে সেটি তাঁর পাশে থাকা ইসমামুলের পেটে লেগে পিঠ দিয়ে বেরিয়ে যায়। পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ইসমামুল চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান।

এ মামলার ১৩তম সাক্ষী হিসেবে জবানবন্দি দেন নৌবাহিনীতে মালামাল সরবরাহকারী মো. মনিরুজ্জামান। তিনি চানখাঁরপুলে বসবাস করেন। মনিরুজ্জামান জবানবন্দিতে বলেন, গত বছরের ৫ আগস্ট দুপুরে তিনি ও তাঁর ছেলে রাজধানীর খলিফাপট্টি এলাকায় আন্দোলনে যোগ দেন। তাঁরা চানখাঁরপুলের দিকে এগোচ্ছিলেন। তখন পুলিশ গুলি করতে করতে তাঁদের দিকে আসে। সে সময় পুলিশের গুলিতে তাঁর সামনে থাকা জুনায়েদ নামের এক আন্দোলনকারীর মাথায় গুলি লাগে। তিন থেকে চার আন্দোলনকারী জুনায়েদকে মিটফোর্ড হাসপাতালে নিয়ে যান। সেদিন বিকেলের দিকে জানতে পারেন যে জুনায়েদ মারা গেছেন।

গত বছরের ৫ আগস্ট চানখাঁরপুল এলাকায় ছয়জনকে হত্যা করা হয়। এ ঘটনায় করা মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) সাবেক কমিশনার হাবিবুর রহমানসহ আট আসামির বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ গঠন করা হয়েছে। এ মামলায় এখন পর্যন্ত ১৩ সাক্ষী জবানবন্দি দিলেন।

এ মামলার আসামিদের মধ্যে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) সাবেক কমিশনার হাবিবুর রহমান, সাবেক যুগ্ম কমিশনার সুদীপ কুমার চক্রবর্তী, রমনা অঞ্চলের সাবেক অতিরিক্ত উপকমিশনার শাহ্ আলম মো. আখতারুল ইসলাম ও রমনা অঞ্চলের সাবেক সহকারী কমিশনার মোহাম্মদ ইমরুল পলাতক। আর অপর চার আসামি গ্রেপ্তার আছেন। তাঁরা হলেন শাহবাগ থানার সাবেক পরিদর্শক মো. আরশাদ হোসেন, সাবেক কনস্টেবল মো. সুজন হোসেন, ইমাজ হোসেন ও মো. নাসিরুল ইসলাম। আজ তাঁদের ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়।

