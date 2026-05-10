বাংলাদেশ

নসরুল হামিদ, মেহের আফরোজসহ ১০ জনের আয়কর নথি জব্দের আদেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
মহানগর দায়রা জজ আদালত, ঢাকা

সাবেক প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ, মেহের আফরোজ, জাহিদ আহসান রাসেল, জাকির হোসেনসহ ১০ জনের আয়কর নথি জব্দের আদেশ দিয়েছেন আদালত।

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) পৃথক ১০টি আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আজ রোববার ঢাকার মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ সাব্বির ফয়েজ এ আদেশ দেন। সংশ্লিষ্ট আদালতের বেঞ্চ সহকারী মো. রিয়াজ হোসেন প্রথম আলোকে এই তথ্য নিশ্চিত করেন।

অন্য যাঁদের আয়কর নথি জব্দের আদেশ হয়েছে, তাঁরা হলেন নসরুল হামিদের স্ত্রী সীমা হামিদ ও ছেলে জারিফ হামিদ, সাবেক সংসদ সদস্য শেখ হেলাল উদ্দীন, তাঁর স্ত্রী শেখ রুপা চৌধুরী, সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিমের ছেলে তমাল মনসুর ও সাবেক চিফ হুইপ নূর-ই-আলম চৌধুরীর স্ত্রী জিনাত পারভীন চৌধুরী।

দুদকের আবেদনে বলা হয়, এই ১০ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ অনুসন্ধানের জন্য তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। অনুসন্ধানে প্রাথমিকভাবে শাস্তিযোগ্য অপরাধের তথ্য পাওয়া গেছে। সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের আয়কর নথিপত্র জব্দ করা প্রয়োজন।

