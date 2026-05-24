প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের জিআইইউর স্ট্র্যাটেজি কমিটিতে সাইমুম পারভেজ

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের জিআইইউর স্ট্র্যাটেজি কমিটিতে সাইমুম পারভেজ
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীন গভর্ন্যান্স ইনোভেশন ইউনিটের (জিআইইউ) স্ট্র্যাটেজি কমিটিতে সাইমুম পারভেজকে মনোনীত করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। তিনি এই কমিটিতে পলিসি (নীতি), প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন বিশেষজ্ঞ হিসেবে কাজ করবেন।
গতকাল শনিবার জিআইইউর উপপরিচালক মো. নাভিদ রেজওয়ানুল কবীর স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এই মনোনয়নের কথা জানানো হয়। এর আগে গত ২২ এপ্রিল সচিব পদমর্যাদায় প্রধানমন্ত্রীর পরিবেশ, বন ও জলবায়ুবিষয়ক বিশেষ সহকারী হিসেবে নিয়োগ পান সাইমুম পারভেজ। এখন তাঁকে অতিরিক্ত আরেকটি দায়িত্ব দেওয়া হলো।
গতকাল জিআইইউর বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, উদ্ভাবনী কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে জনসেবার মানোন্নয়ন ও প্রশাসন ব্যবস্থাপনায় সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০১২ সালে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীন গভর্ন্যান্স ইনোভেশন ইউনিট (জিআইইউ) প্রতিষ্ঠা করা হয়। জিআইইউকে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দিতে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি স্টিয়ারিং কমিটি এবং নীতিগত পরামর্শ ও কৌশলগত সহায়তা দিতে প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টার (জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়) সভাপতিত্বে একটি স্ট্র্যাটেজি কমিটি রয়েছে। এই স্ট্র্যাটেজি কমিটিতে পলিসি, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন-বিশেষজ্ঞ হিসেবে সাইমুম পারভেজকে মনোনয়ন দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।