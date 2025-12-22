শাহ্ সিমেন্ট সপ্তমবারের মতো পেল ‘বেস্ট ব্র্যান্ড অ্যাওয়ার্ড’

শাহ্ সিমেন্ট সপ্তমবারের মতো পেল ‘বেস্ট ব্র্যান্ড অ্যাওয়ার্ড’
শাহ্ সিমেন্ট আবারও অর্জন করল মর্যাদাপূর্ণ বেস্ট ব্র্যান্ড অ্যাওয়ার্ড। শনিবার (২০ ডিসেম্বর) রাজধানীর একটি হোটেলে বাংলাদেশ ব্র্যান্ড ফোরাম আয়োজিত ১৭তম বেস্ট ব্র্যান্ড অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে শাহ্ সিমেন্টকে এ পদক তুলে দেওয়া হয়। সপ্তমবারের মতো এ সম্মাননা পেয়েছে দেশের শীর্ষস্থানীয় সিমেন্ট ব্র্যান্ডটি।
বছরের সেরা ব্র্যান্ড বাছাই করতে এনসার্চ লিমিটেড একটি জরিপ পরিচালনা করে। জরিপটি বাংলাদেশের আটটি বিভাগের শহর ও গ্রামীণ উভয় অঞ্চলে পরিচালিত হয়েছিল। সমান শতাংশের নারী ও পুরুষ নিয়ে মোট ১২ হাজার ৪০০ জনের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে এ পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত করা হয়।
বাংলাদেশের নম্বর ওয়ান সিমেন্ট ব্র্যান্ড হিসেবে শাহ্ সিমেন্ট দীর্ঘদিন ধরে উন্নত মান, নির্ভরযোগ্যতা ও ধারাবাহিক পারফরম্যান্সের মাধ্যমে গ্রাহকের আস্থা অর্জন করে আসছে। দেশের অবকাঠামো উন্নয়ন ও অগ্রগতির পথে ব্র্যান্ডটির অবদান উল্লেখযোগ্য।
উল্লেখ্য, সিমেন্ট ক্যাটাগরিতে ঘোষিত বেস্ট ব্র্যান্ড অ্যাওয়ার্ডের স্বীকৃতি প্রতিবারই পেয়েছে শাহ্ সিমেন্ট। এ অর্জন ব্র্যান্ডটির নেতৃত্বস্থানীয় অবস্থান, গুণগত মানে আপসহীনতা ও ভবিষ্যৎমুখী দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন।
এই স্বীকৃতি দেশের সিমেন্টশিল্পে শাহ্ সিমেন্টের অবস্থানকে আরও দৃঢ় করেছে এবং একটি শক্তিশালী, আধুনিক ও উদ্দীপ্ত বাংলাদেশ গঠনে ব্র্যান্ডটির প্রতিশ্রুতিকে নতুনভাবে তুলে ধরেছে।