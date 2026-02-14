বাংলাদেশ

তারেক রহমানের সঙ্গে নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যদের সাক্ষাৎ, ফখরুলের ফুলেল শুভেচ্ছা

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বেসরকারিভাবে বিজয়ী বিভিন্ন আসনের সংসদ সদস্যরা দেখা করেছেন। রাজধানীর গুলশানে বিএনপির চেয়ারম্যানের কার্যালয়, ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ছবি: বিএনপির ফেসবুক পেজ

বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী বিভিন্ন আসনের সংসদ সদস্যরা সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন।

গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাতে রাজধানীর গুলশানে বিএনপির চেয়ারম্যানের কার্যালয়ে তাঁরা দলের প্রধানের সঙ্গে দেখা করেন।

দিবাগত রাত সাড়ে তিনটার পরে বিএনপির ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

গতকাল বিকেল সাড়ে পাঁচটার পর অপর এক ফেসবুক পোস্টে বিএনপি জানিয়েছে, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জয়ী হওয়ায় বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

গতকাল গুলশানে বিএনপির চেয়ারম্যানের কার্যালয়ে তারেক রহমানের সঙ্গে দেখা করেন মির্জা ফখরুল।

গত বৃহস্পতিবার ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৯৯টিতে ভোট গ্রহণ হয়। গতকাল ২৯৭ আসনের বেসরকারি ফলাফল ঘোষণা করে ইসি। পরে তা গেজেট আকারে প্রকাশ করা হয়।

উচ্চ আদালতের নির্দেশনা থাকায় দুটি আসনের (চট্টগ্রাম-২ ও চট্টগ্রাম-৪) ফলাফল ঘোষণা করা হয়নি। আর প্রার্থী মারা যাওয়ায় একটি আসনে (শেরপুর-৩) নির্বাচন স্থগিত রয়েছে।

বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। রাজধানীর গুলশানে বিএনপি চেয়ারম্যানের কার্যালয়, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬। ছবি: বিএনপির ফেসবুক পেজ
নির্বাচনে ২৯৭ আসনের মধ্যে বিএনপি ২০৯টিতে জয় পেয়েছে। ফল ঘোষণা স্থগিত থাকা দুটি আসনেও বিএনপির প্রার্থীরা এগিয়ে আছেন। তাঁদের শরিকেরা পেয়েছে ৩টি আসন। অন্যদিকে জামায়াতে ইসলামী পেয়েছে ৬৮টি আসন। জামায়াতের নেতৃত্বাধীন ১১-দলীয় নির্বাচনী ঐক্যের অন্য শরিকেরা পেয়েছে ৯টি আসন। একটি আসনে জয় পেয়েছে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ। সাতটি আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থীরা জিতেছেন।

