রাজধানীর গুলিস্তানে বিপণিবিতানের গুদামে আগুন
রাজধানীর গুলিস্তান এলাকায় অবস্থিত খদ্দর বাজার শপিং কমপ্লেক্সের আটতলা ভবনের ছাদের ওপরে থাকা গুদামে আগুন লেগেছে। আজ শুক্রবার বিকেল ৫টা ২৮ মিনিটে আগুন লাগার ঘটনা ঘটে।
গণমাধ্যমকে পাঠানো এক খুদে বার্তায় ফায়ার সার্ভিস জানায়, সংবাদ পাওয়ার পাঁচ মিনিটের মধ্যে সিদ্দিকবাজার ফায়ার স্টেশন থেকে ঘটনাস্থলে পৌঁছান ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা। মোট ছয়টি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে। এখন পর্যন্ত হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।
আগুনের সঠিক কারণ এখনো জানা যায়নি। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রাথমিক তদন্ত শুরু করেছে।