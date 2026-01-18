বাংলাদেশ ব্যাংকে স্টার্টআপ ফান্ডের চেক হস্তান্তর করল আইএফআইসি ব্যাংক
বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট পরিপত্র (সার্কুলার) অনুযায়ী বাংলাদেশ স্টার্টআপ ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি পিএলসি গঠন ও কার্যক্রম পরিচালনার অংশ হিসেবে আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি ৮ কোটি ৫৭ হাজার ৮০ টাকা পরিমাণ অর্থের একটি চেক বাংলাদেশ ব্যাংকে আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করেছে।
গত বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমইএসপিডির পরিচালক নওশাদ মুস্তাফার কাছে চেকটি হস্তান্তর করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন আইএফআইসি ব্যাংকের ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও চিফ অব ব্রাঞ্চ বিজনেস মো. রফিকুল ইসলাম এবং হেড অব অপারেশনস হেলাল আহমেদ।
এই উদ্যোগের মাধ্যমে আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিগত কার্যক্রমের প্রতি দৃঢ় সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেছে এবং উদ্ভাবন, উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে দেশের স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম শক্তিশালী করতে সক্রিয় ভূমিকা অব্যাহত রেখেছে।