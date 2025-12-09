নেত্রকোনা ট্র্যাজেডি দিবস স্মরণে উদীচীর ‘সাংস্কৃতিক সমাবেশ’
নেত্রকোনা ট্র্যাজেডি দিবস স্মরণে সাংস্কৃতিক সমাবেশ করেছে বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী। সোমবার বিকেলে রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের বিপরীতে সত্যেন সেন চত্বরে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
সমাবেশের শুরুতে অস্থায়ী শহীদবেদিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করে উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী কেন্দ্রীয় সংসদ, ঢাকা মহানগর সংসদ, জর্জিয়া শাখা ও ঢাকা মহানগরের বিভিন্ন শাখা। এ ছাড়া গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক ঐক্য, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) ঢাকা মহানগর দক্ষিণ, গার্মেন্ট শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র, বাংলাদেশ হকার্স ইউনিয়ন, রিকশা-ভ্যান-ইজিবাইক শ্রমিক ইউনিয়ন এবং বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নও শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করে।
এরপর উদীচী কেন্দ্রীয় সংসদের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হাবিবুল আলমের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য দেন উদীচী কেন্দ্রীয় সংসদের সাধারণ সম্পাদক জামসেদ আনোয়ার, সহসাধারণ সম্পাদক ইকবালুল হক খান, রহমান মুফিজ, সাংগঠনিক সম্পাদক আরিফ নূর, উদীচী কেন্দ্রীয় সংসদের সদস্য ও জর্জিয়া শাখার সভাপতি মোর্শেদুল হাকিম। অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন সিপিবি ঢাকা মহানগর দক্ষিণের সভাপতি সাইফুল ইসলাম, গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক ঐক্যের সদস্য রঘু অভিজিৎ রায় প্রমুখ।
এ সময় বক্তারা অনতিবিলম্বে নিরীহ মানুষের ওপর অন্যায়-অত্যাচার, নিপীড়ন-নির্যাতন বন্ধের দাবি জানান। তাঁরা বলেন, সব বিশৃঙ্খলা দূর করে, রাজনৈতিক ও সামাজিক দুর্বৃত্তদের দমন করে দেশে নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। পাশাপাশি দেশে একটি সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দ্রুত এই সরকারকে বিদায় নিতে হবে।
আলোচনার মধ্যে মধ্যে উদীচীর শিল্পী–কর্মীরা গান, আবৃত্তি ও নাচ পরিবেশন করেন।
উল্লেখ্য, ২০০৫ সালের ৮ ডিসেম্বর নেত্রকোনা শহরের উদীচীর কার্যালয়ের সামনে নিষিদ্ধঘোষিত জঙ্গি সংগঠন জামায়াতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশের (জেএমবি) বোমা হামলায় নিহত হন উদীচী নেত্রকোনা জেলা সংসদের সহসাধারণ সম্পাদক খাজা হায়দার হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক সুদীপ্তা পাল শেলীসহ আটজন। ওই হামলায় আহত হন অর্ধশতাধিক সংস্কৃতিকর্মী।