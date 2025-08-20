টিসিএলের পণ্য বাজারজাত করছে মিনিস্টার-মাইওয়ান গ্রুপ

টিসিএলের পণ্য বাজারজাত করছে মিনিস্টার-মাইওয়ান গ্রুপ
ইলেকট্রনিকস কোম্পানি মিনিস্টার-মাইওয়ান গ্রুপ এবং বিশ্বখ্যাত বহুজাতিক ইলেকট্রনিকস ব্র্যান্ড টিসিএলের মধ্যে সম্প্রতি একটি সমঝোতা চুক্তি সই হয়েছে। এর ফলে একমাত্র মিনিস্টার-মাইওয়ান গ্রুপ বাংলাদেশে ‘টিসিএল’ ব্র্যান্ডের টিভি, ফ্রিজ, এসি, সিলিং ফ্যান, মোবাইলফোনসহ অন্যান্য ইলেকট্রনিকস ও হাউস হোল্ড পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাত করার আনুষ্ঠানিক অনুমোদন পেয়েছে।
সমঝোতা স্মারকে সই করেন মিনিস্টার-মাইওয়ান গ্রুপের পক্ষে ম্যানেজিং ডিরেক্টর দিলরুবা তনু এবং টিসিএলের পক্ষে মেসার্স শাহনূর ইলেকট্রনিকসের স্বত্বাধিকারী নুর-ই-আলম। এ সময় দুই পক্ষের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
চুক্তি স্বাক্ষর শেষে দিলরুবা তনু বলেন, ‘আমাদের উৎপাদন দক্ষতা ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে আমরা টিসিএল ব্র্যান্ডের ইলেকট্রনিকস পণ্যকে বাংলাদেশের বাজারে আরও জনপ্রিয় ও বিশ্বস্ত ব্র্যান্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করব।’
নুর-ই-আলম বলেন, ‘আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, এই চুক্তি বাংলাদেশের প্রযুক্তি ও ইলেকট্রনিকস খাতে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করবে। টিসিএল ও মিনিস্টার একসঙ্গে দেশের গ্রাহকদের জন্য সর্বাধুনিক প্রযুক্তির বিশ্বমানের পণ্য ও সর্বোচ্চ মানের সেবা পৌঁছে দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।’
এই চুক্তির মাধ্যমে ভোক্তারা মিনিস্টার-মাইওয়ানের সব শোরুম থেকে সাশ্রয়ী মূল্যে টিসিএল ব্র্যান্ডের ইলেকট্রনিকস ও হাউস হোল্ড পণ্য কেনার সুযোগ পাবেন।