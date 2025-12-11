বাংলাদেশ

এস আলমের ১ হাজার ৯৩৬ একর জমি জব্দের আদেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
মোহাম্মদ সাইফুল আলমফাইল ছবি

এস আলম গ্রুপের কর্ণধার মোহাম্মদ সাইফুল আলম (এস আলম), তাঁর পরিবারের সদস্য ও তাঁর স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ১ হাজার ৯৩৬ দশমিক ৫০ একর জমি জব্দের আদেশ দিয়েছেন ঢাকার একটি আদালত। এসব সম্পদের আনুমানিক মূল্য দেওয়া হয়েছে ১৬ হাজার ৯৪০ কোটি ৬ লাখ ৮৬ হাজার ৭৭৩ টাকা।

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ আদালতের অবকাশকালীন বিচারক আবদুল্লাহ আল মামুন আজ বৃহস্পতিবার এ আদেশ দেন।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন দুদকের উপপরিচালক (জনসংযোগ) আকতারুল ইসলাম। তিনি বলেন, দুদকের পক্ষে সহকারী পরিচালক তানসিন মুনাবিল হক জব্দের আবেদন করেন। আদালত আবেদনটি মঞ্জুর করেন।

আবেদনে বলা হয়েছে, এস আলম গ্রুপের চেয়ারম্যান এস আলম, তাঁর স্বার্থসংশ্লিষ্ট সত্তা ও সত্তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগ অনুসন্ধানের জন্য অনুসন্ধান ও তদন্ত দল গঠন করা হয়েছে।

অনুসন্ধানে দেখা যায়, এস আলম, তাঁর পরিবারের সদস্যরাসহ স্বার্থসংশ্লিষ্ট সত্তা ও সত্তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বিভিন্ন ব্যাংক থেকে নামে–বেনামে বিধিবহির্ভূতভাবে ঋণ নিয়ে তা আত্মসাৎ করেছেন। এভাবে তাঁরা নিজ নামে ও পরিবারের সদস্যদের নামে দেশে-বিদেশে বিপুল সম্পদ অর্জন করেছেন।

দুদকের আবেদনে আরও বলা হয়েছে, অনুসন্ধানে বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে জানা গেছে, এস আলম ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা স্থাবর সম্পদ অন্যত্র হস্তান্তর, স্থানান্তর বা বেহাত করার চেষ্টা করছেন। অনুসন্ধান নিষ্পত্তির আগে এসব সম্পদ হস্তান্তর বা স্থানান্তর হয়ে গেলে পরে টাকা উদ্ধার করা দুরূহ হবে। তাই এস আলম, তাঁর পরিবারের সদস্যরাসহ তাঁর স্বার্থসংশ্লিষ্ট সত্তা ও সত্তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির স্বার্থসংশ্লিষ্ট স্থাবর সম্পদ জরুরি ভিত্তিতে জব্দ করা প্রয়োজন।

