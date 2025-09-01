ভার্চ্যুয়ালি আদালতে হাজিরা দিলেন আনিসুল-মেননসহ ২৪ জন

ভার্চ্যুয়ালি আদালতে হাজিরা দিলেন আনিসুল-মেননসহ ২৪ জন
সাবেক মন্ত্রী আনিসুল হক, রাশেদ খান মেনন, হাসানুল হক ইনুসহ ২৪ জন কারাগার থেকে ভার্চ্যুয়ালি আদালতে হাজিরা দিয়েছেন। ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালত আজ সোমবার ভার্চ্যুয়ালি তাঁদের হাজিরা নেন।
প্রথম আলোকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন ঢাকা মহানগর পুলিশের প্রসিকিউশন বিভাগের অতিরিক্ত উপকমিশনার (এডিসি) মো. মাঈন উদ্দিন চৌধুরী।
পুলিশ ও আদালত–সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো বলছে, ভার্চ্যুয়ালি আদালতে অন্যদের মধ্যে হাজিরা দিয়েছেন সালমান এফ রহমান, কামাল আহমেদ মজুমদার, আমির হোসেন আমু, কামরুল ইসলাম, জুনাইদ আহ্মেদ পলক, দীপু মনি, সাদেক খান, মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন, আব্দুর রাজ্জাক, ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভু, অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এইচ এম শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক, সাবেক পুলিশ মহাপরিদর্শক (আইজিপি) চৌধুরী আবদুল্লাহ আল–মামুন, সাবেক আইজিপি শহীদুল হক, সাবেক স্বরাষ্ট্রসচিব জাহাঙ্গীর আলম, সাবেক ডিএমপি কমিশনার আসাদুজ্জামান প্রমুখ।
এর আগে গত ১২ আগস্ট ভার্চ্যুয়ালি আদালতে হাজিরা দেন রাশেদ খান মেনন, শাজাহান খান, সাবেক সংসদ সদস্য সাদেক খানসহ নয়জন।
আদালত কর্তৃক তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার আইন, ২০২০ অনুযায়ী ভার্চ্যুয়াল আদালত চালুর বিষয়ে ৬ আগস্ট ঢাকার সিএমএম মোস্তাফিজুর রহমান অফিস আদেশ জারি করেন। সেই আদেশে বলা হয়, ঢাকার সিএমএমসহ বিভিন্ন আদালতে চাঞ্চল্যকর মামলা বিচারাধীন। এসব মামলায় প্রতিদিন কাশিমপুর হাই সিকিউরিটি ও কেরানীগঞ্জ কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে প্রচুরসংখ্যক আসামিকে বিভিন্ন যানবাহনে আনা-নেওয়া করা হয়। এই আসামিদের মধ্যে জঙ্গিসহ ভয়ংকর সন্ত্রাসী এবং রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের অভিযোগ ও দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত আসামিরা রয়েছেন। এই আসামিদের আদালতে আনা-নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রায়ই নিরাপত্তাঝুঁকি দেখা যায়।
এই আসামিদের প্রতি জনগণের প্রচণ্ড ক্ষোভ থাকায় জনগণ আদালত প্রাঙ্গণে প্রায়ই তাঁদের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটান। এমন পরিস্থিতি অবসানের জন্য সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচার শাখার বিজ্ঞপ্তি এবং তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার আইন অনুযায়ী অডিও, ভিডিও বা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক ডিভাইসের মাধ্যমে সাক্ষ্য গ্রহণ, মামলার শুনানির নির্দেশনা রয়েছে। ওই আইন অনুযায়ী ঢাকার সিএমএম আদালতের ২৮ নম্বর আদালতের এজলাসকক্ষ ডিজিটাল কোর্ট রুম হিসেবে প্রস্তুত করা হয়েছে। এ জন্য জুম প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে ২৮ নম্বর আদালতে ভার্চ্যুয়াল পদ্ধতিতে শুনানি অনুষ্ঠিত হবে।