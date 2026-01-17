স্বাধীন সাংবাদিকতাই সরকারকে সত্য বলে: মাহফুজ আনাম
ডেইলি স্টার সম্পাদক মাহফুজ আনাম শনিবার ঢাকার কৃষিবিদ ইনস্টিটিউটে 'গণমাধ্যম সম্মিলন ২০২৬'-এ বলেছেন, স্বাধীন সাংবাদিকতা সরকারকে সত্য বলে সবচেয়ে বেশি লাভবান করে। কারণ দলীয় লোকজন বা আমলারা সত্য বলতে ভয় পায়। দুর্নীতি ও প্রকল্প বাস্তবায়নের সত্য স্বাধীন গণমাধ্যমই প্রকাশ করে। তিনি জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং সাংবাদিকদের নৈতিকতা ও জবাবদিহিমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠায় একসঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান। বিচার বিভাগের কাছেও স্বাধীন সাংবাদিকতার কণ্ঠরোধ না করার অনুরোধ করেন।