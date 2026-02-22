এই তোমরা কেমন আছ: সংসদে শিক্ষামন্ত্রী
জাতীয় সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আনা ধন্যবাদ প্রস্তাবের আলোচনায় অংশ নিয়ে কিছুটা হাস্যরস করলেন শিক্ষামন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন। বুধবার শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে জাতীয় সংসদে তিনি বললেন, ‘এই তোমরা কেমন আছ? লেখাপড়া করছ তো?’
সম্প্রতি শিক্ষামন্ত্রীর একটি বক্তব্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। যেখানে তিনি কিছু শিক্ষার্থীর উদ্দেশে বলেছিলেন, ‘এই তোমরা কেমন আছ?...নকল আর হবে না।’
সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাবের আলোচনায় শিক্ষামন্ত্রী এহছানুল হক মিলন শিক্ষার উন্নয়নে সরকারের নেওয়া বিভিন্ন পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেন।
বক্তব্যের শেষ পর্যায়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ‘আমি অতি আদরের সোনামণিদের জন্য বলব, তাদের উদ্দেশে বলব, এই তোমরা কেমন আছ? লেখাপড়া করছ তো? লেখাপড়া করতেই হবে। নকল-প্রশ্নফাঁস-জালিয়াতি কোনো কিছুই আর চলবে না।’
শিক্ষামন্ত্রীর এই বক্তব্যে সংসদ সদস্যদের অনেককেই হাসতে দেখা যায়।