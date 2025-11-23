ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের হল ত্যাগের নির্দেশ, বন্ধ থাকবে ডাইনিং ও ক্যানটিন

ভূমিকম্প
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের হল ত্যাগের নির্দেশ, বন্ধ থাকবে ডাইনিং ও ক্যানটিন
কয়েক দফা ভূমিকম্পের কারণে সৃষ্ট আতঙ্ক ও নিরাপত্তাজনিত ঝুঁকি বিবেচনা করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আজ রোববার বিকেল ৫টার মধ্যে শিক্ষার্থীদের সব হল ত্যাগের নির্দেশ দিয়েছে। শিক্ষার্থীদের কক্ষের তালার চাবি হল প্রশাসনের কাছে জমা দিতে বলা হয়েছে। একই সঙ্গে হলের ডাইনিং ও ক্যানটিন বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।
আজ রোববার সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভোস্ট স্ট্যান্ডিং কমিটির জরুরি ভার্চ্যুয়াল সভায় এসব সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক নিয়াজ আহমদ খান। সভায় দুই সহ-উপাচার্য, কোষাধ্যক্ষ, প্রক্টরসহ বিভিন্ন হলের প্রাধ্যক্ষরা অংশ নেন।
সভা শেষে প্রভোস্ট স্ট্যান্ডিং কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক আবদুল্লাহ-আল-মামুন ও সদস্যসচিব বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদ স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সম্প্রতি ঘটে যাওয়া ভূমিকম্পের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। এ ছাড়া ২২ নভেম্বর অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেট সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, আজ রোববার বিকেল ৫টার মধ্যে প্রভোস্টদের দায়িত্বে হলগুলো খালি করা হবে। শিক্ষার্থীদের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে যে হলত্যাগের সময় নিজের মূল্যবান জিনিসপত্র সঙ্গে নিয়ে বের হওয়ার পাশাপাশি কক্ষের চাবি সংশ্লিষ্ট হল প্রশাসনের কাছে জমা দিতে হবে।
সর্বশেষ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে প্রতিটি হলের ডাইনিং ও ক্যানটিন পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।