সেনাবাহিনীর ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতার সময় বাড়ল

সেনাবাহিনীর ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতার সময় বাড়ল
বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীতে কর্মরত সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন ও তদূর্ধ্ব সমপদমর্যাদার কমিশনপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের বিশেষ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা ২০২৫ সালের ১২ নভেম্বর থেকে ২০২৬ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাড়িয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার।আজ মঙ্গলবার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে সরকারের এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়। গত বছর ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর এই ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল, যা পরবর্তীতে বাড়ানো হয়। জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।