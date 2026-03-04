শামীম ওসমান, অয়ন ওসমানসহ ১২ আসামিকে হাজির হতে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের নির্দেশ
নারায়ণগঞ্জ-৪ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য শামীম ওসমান, তাঁর ছেলে অয়ন ওসমানসহ মানবতাবিরোধী অপরাধের একটি মামলার ১২ আসামিকে হাজির হতে সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ বুধবার এই আদেশ দেন। এই ট্রাইব্যুনালের অপর দুই সদস্য হলেন বিচারপতি মো. শফিউল আলম মাহমুদ ও বিচারক মো. মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী।
এই মামলার কোনো আসামিকে এখনো গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি।