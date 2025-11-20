বাংলাদেশ

শেখ হাসিনাকে ফেরাতে যেসব ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে

সংবাদ ব্রিফিংয়ে আইন উপদেষ্টা অধ্যাপক আসিফ নজরুল। এ সময় প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম উপস্থিত ছিলেন

আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল বলেছেন, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে মানবতাবিরোধী অপরাধে দণ্ডিত ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খানকে ফেরত চেয়ে ভারত সরকারকে চিঠি দেওয়া হবে। পাশাপাশি তাঁদেরকে দেশে ফেরাতে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের শরণাপন্ন হওয়া যায় কি না, তা বিবেচনা করা হবে। উপদেষ্টা আরও বলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিষয়ক ত্রয়োদশ সংশোধনী বাতিলের রায় আপিল বিভাগ বাতিল করায় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা পুনরুজ্জীবিত হলো। গণভোটের জন্য সরকার দ্রুত অধ্যাদেশ জারি করবে।

