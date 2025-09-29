শপিং ব্যাগের মূল্য নেওয়া বন্ধে আড়ংকে নোটিশ

শপিং ব্যাগের মূল্য নেওয়া বন্ধে আড়ংকে নোটিশ
কাগজের শপিং ব্যাগের বিপরীতে মূল্য নেওয়া বন্ধ চেয়ে আড়ংকে আইনি নোটিশ পাঠানো হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির করপোরেটর কার্যালয়ের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও মগবাজার আউটলেটের স্টোর ম্যানেজার বরাবর আজ সোমবার এই নোটিশ পাঠিয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী নিশাত ফারজানা। নোটিশ পাওয়ার ১০ দিনের মধ্যে কাগজের শপিং ব্যাগের বিপরীতে মূল্য নেওয়া বন্ধ করতে বলেছেন নোটিশদাতা, তা না হলে তিনি উপযুক্ত আদালত ও কর্তৃপক্ষের কাছে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে, অভিযোগ দায়ের করতে বাধ্য হবেন বলে নোটিশে উল্লেখ করেছেন।