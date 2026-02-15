বাংলাদেশ

শপথ অনুষ্ঠান থেকে পতাকাবিহীন গাড়িতে ফিরবেন উপদেষ্টারা

প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে উপদেষ্টা পরিষদের শেষ বৈঠক। আজ রোববার রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়েছবি: পিআইডি

অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টারা আগামী মঙ্গলবার নতুন সরকারের শপথ অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকাবাহী গাড়িতে যাবেন, তবে ফিরবেন পতাকা ছাড়াই। রোববার প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে উপদেষ্টা পরিষদের শেষ বৈঠক শেষে প্রেস সচিব শফিকুল আলম এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, উপদেষ্টারা দেশেই আছেন এবং দেশের অগ্রগতিতে ভূমিকা রাখবেন। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে গঠিত অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকারের দায়িত্ব ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর নতুন মন্ত্রিসভার শপথের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ হচ্ছে।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
বাংলাদেশ থেকে আরও পড়ুন