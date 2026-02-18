বাংলাদেশ

রোজায় যত কম সম্ভব লোডশেডিং: বিদ্যুৎমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা

পবিত্র রমজান মাসে যতটা কম সম্ভব লোডশেডিং হবে বলে জানিয়েছেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু। তিনি বলেন, ‘এমন একটা খাতে আর এমন একটা সময়ে আসছি; কাল থেকেই রোজা শুরু হবে। বিদ্যুৎ ছাড়া কিছুই হয় না। রোজায় যত কম সম্ভব লোডশেডিং দিব, কারিগরি কারণে যেটা হয় সেটা আলাদা বিষয়।’

আজ বুধবার সচিবালয়ে নিজ দপ্তরের কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলেন নতুন নির্বাচিত বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ। তিনি সবার সহায়তা চান। এ সময় তাঁর পাশে ছিলেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী অনিন্দ্য ইসলাম অমিত।

এ মন্ত্রণালয়ে আগেও কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে জানিয়ে বিদ্যুৎমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, বাংলাদেশ ফার্স্ট। আমাদের কাছে বাংলাদেশ ফার্স্ট। আমরা চাই না, মন্ত্রণালয় দলীয় লোক দিয়ে পরিচালিত হোক। প্রশাসনের কাজ হবে দেশের কাজ করা, এর বাইরে অন্য কোনো কাজ নেই। আমরা চাই এমন একটা প্রশাসন থাকুক, যার কাজ থাকবে শুধু বাংলাদেশ নিয়ে।

মন্ত্রণালয়ে প্রথম দিনে কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় শেষে বিদ্যুৎমন্ত্রী সাংবাদিকদের বলেন, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ বড় চ্যালেঞ্জ।

বকেয়া পরিশোধ করা না হলে বিদ্যুৎ সরবরাহ অব্যাহত রাখা নিয়ে ইনডিপেনডেন্ট পাওয়ার প্রডিউসার অ্যাসোসিয়েশনের (বিপপাএ) শঙ্কা–সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে ইকবাল হাসান মাহমুদ বলেন, বকেয়া পরিশোধ নিয়ে তাড়াহুড়া না করে সরকারকে সময় দিতে হবে।

