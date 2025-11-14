নয়াদিল্লিতে শীর্ষ স্তরের নিরাপত্তা বৈঠকে বাংলাদেশের নেতৃত্ব দেবেন খলিলুর রহমান

নয়াদিল্লিতে শীর্ষ স্তরের নিরাপত্তা বৈঠকে বাংলাদেশের নেতৃত্ব দেবেন খলিলুর রহমান
ভারতের নয়াদিল্লিতে ১৯ ও ২০ নভেম্বর অনুষ্ঠিতব্য আঞ্চলিক নিরাপত্তা জোট কলম্বো সিকিউরিটি কনক্লেভের (সিএসসি) সপ্তম এনএসএ স্তরের বৈঠকে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেবেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমান। এনএসএ স্তরে সদস্যদেশগুলোর জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টারা ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা, কৌশলগত পরিকল্পনা এবং সহযোগিতার ক্ষেত্র নিয়ে আলোচনা করেন।
ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল এই আঞ্চলিক ফোরামে অংশ নেওয়ার জন্য খলিলুরকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।
অন্তর্বর্তী সরকার আঞ্চলিক সহযোগিতাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে এবং বিভিন্ন আঞ্চলিক সংস্থার সভায় সক্রিয়ভাবে অংশ নিচ্ছে। গত এপ্রিলে প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস বিমসটেকের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। পাশাপাশি সার্ককে পুনরুজ্জীবিত করতেও তিনি কাজ করে যাচ্ছেন।
খলিলুর রহমান এর আগে চীনের কুনমিংয়ে অনুষ্ঠিত চায়না-ইন্ডিয়ান ওশান রিজিয়ন ফোরামে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন।
নয়াদিল্লিতে সিএসসি বৈঠকে তাঁর অংশগ্রহণকে আঞ্চলিক সহযোগিতা জোরদার করতে অন্তর্বর্তী সরকারের ধারাবাহিক প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে দেখা হচ্ছে।
গত বছর মরিশাস আয়োজিত সিএসসির অষ্টম জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা পর্যায়ের বৈঠকে বাংলাদেশকে পঞ্চম সদস্য হিসেবে স্বাগত জানানো হয়। সিএসসিতে রয়েছে ভারত, শ্রীলঙ্কা, মরিশাস ও মালদ্বীপ। আর সেশেলস পর্যবেক্ষক রাষ্ট্র হিসেবে অংশ নেয়।
২০২০ সালে ভারত, শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপের মধ্যে সামুদ্রিক সহযোগিতার পরিধি বাড়াতে সিএসসি গঠিত হয়। ২০২২ সালে এতে যোগ দেয় মরিশাস।