১২ তারিখের ৭২ ঘণ্টার পরিবহন ধর্মঘট প্রত্যাহারের ঘোষণা

বিশেষ প্রতিনিধি
ঢাকা
নগরবাসীর এক দুর্ভোগের নাম ফিটনেসবিহীন যানবাহন। ঢাকাসহ দেশের প্রতিটি অঞ্চলের রাস্তাঘাট দাপিয়ে বেড়াচ্ছে এসব যানবাহন। শাহবাগ, ঢাকা। ২৭ এপ্রিল ২০২৫ফাইল ছবি

সড়ক পরিবহন আইন সংশোধন ও বাণিজ্যিক মোটরযানের ইকোনমিক লাইফ ৩০ বছর করাসহ ৮ দফা দাবিতে ঘোষিত ৭২ ঘণ্টার পরিবহন ধর্মঘট প্রত্যাহার করা হয়েছে। আগামী মঙ্গলবার সকাল ৬টা থেকে শুরু হয়ে শুক্রবার সকাল ৬টা পর্যন্ত চলার কথা ছিল এই ধর্মঘট।

আজ রোববার বিকেলে রাজধানীর বিদ্যুৎ ভবনের বিজয় হলে সরকারের সঙ্গে পরিবহনমালিকদের বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত হয়। বৈঠকে উত্থাপিত দাবিগুলোর বিষয়ে আলোচনা হয় এবং সমাধানের প্রক্রিয়া শুরুর আশ্বাস দেয় সরকার।

রাজধানীর বিদ্যুৎ ভবনের বিজয় হলে সরকারের সঙ্গে পরিবহনমালিকদের বৈঠক
ছবি: আনোয়ার হোসেন

বৈঠক শেষে এক প্রশ্নের জবাবে শ্রমিকনেতা শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাস বলেন, ‘সরকারকে জিম্মি করে কোনো কিছু আদায় করা উচিত নয়। সরকারের সব সিদ্ধান্তের আইনানুগ প্রয়োগ হবে। আমাদের যুক্তিসংগত দাবিগুলো একাধিক মিটিং করে সরকার আমলে নিয়েছে। তাই আমরা ধর্মঘট প্রত্যাহারের ঘোষণা দিলাম।’

সরকারের পক্ষ থেকে সড়ক পরিবহন উপদেষ্টা বলেন, ‘পরিবহনমালিক–শ্রমিকদের সঙ্গে আলোচনা করে তাঁদের দাবিগুলো যৌক্তিক পর্যায়ে বিবেচনা করা হবে। মালিকেরা আমাদের কথায় আশ্বাস পেয়েছেন। ফলে তাঁদের ধর্মঘট প্রত্যাহার করেছেন।’

বৈঠকের শুরুতে পরিবহনমালিকদের উদ্দেশে উপদেষ্টা বলেছিলেন, ‘আমরা কেউ রাজনৈতিক সরকার নই। এমন নয় যে আমাদের কোনো সংগঠন আছে। আমরা আপনাদের প্রতিপক্ষ নই। তবে সড়ক মেয়াদহীন গাড়িতে ভরা। এর কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যা নেই। এগুলো সড়ক থেকে সরাতে হবে। আপনাদের দাবিগুলো যাচাই করতে এক মাস সময় লাগবে।’

পরিবহন মালিক ও শ্রমিকদের আট দফা দাবি হলো সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮-এর ৯৮ ও ১০৫ ধারা সংশোধনসহ অতিরিক্ত কিছু ধারা পুনর্বিবেচনা; বাণিজ্যিক মোটরযানের ইকোনমিক লাইফ ২০ ও ২৫ বছর থেকে বাড়িয়ে ৩০ বছর করা; এই সমস্যা নিরসন না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআরটিএ) ২০ ও ২৫ বছরের পুরোনো গাড়ির বিরুদ্ধে অভিযান স্থগিত রাখতে হবে; বাণিজ্যিক যানবাহনের ওপর দ্বিগুণ অগ্রিম আয়কর প্রত্যাহার করে পূর্বের হার বহাল রাখা; রিকন্ডিশন্ড বাণিজ্যিক গাড়ি আমদানির মেয়াদ ৫ বছর থেকে বাড়িয়ে ১২ বছর করা; দুর্ঘটনায় জব্দ করা গাড়ি ৭২ ঘণ্টার মধ্যে মালিকের জিম্মায় ফিরিয়ে দেওয়ার বিধান বাস্তবায়ন; মেয়াদোত্তীর্ণ যানবাহনের জন্য স্ক্র্যাপ নীতিমালা প্রণয়ন; মহাসড়কে অটোরিকশা, টেম্পো ও অনুমোদনহীন হালকা যান পৃথক লেনে চালানোর ব্যবস্থা এবং ড্রাইভিং লাইসেন্স দ্রুত ডেলিভারি ও শ্রমিক ফেডারেশনের ১২ দফা বাস্তবায়ন।

