সলিমপুরকে রাষ্ট্রের ভেতরে রাষ্ট্র হতে দেখেছি: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ মঙ্গলবার পুলিশ সদর দপ্তরে বলেছেন, চট্টগ্রামের জঙ্গল সলিমপুরে সন্ত্রাসীদের পুরোনো অবস্থান ধরে রাখার ঔদ্ধত্য কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হবে। র্যাব-পুলিশের ওপর হামলার ঘটনা গভীরভাবে দেখা হচ্ছে, শিগগিরই ব্যবস্থা দৃশ্যমান হবে। ১৭ বছর ধরে আইনের শাসন না থাকায় জঙ্গল সলিমপুর "রাষ্ট্রের ভেতরে রাষ্ট্র" হয়েছিল, যা এখন নিয়ন্ত্রণে। সেখানে পুলিশ-র্যাব একাডেমি হবে। তিনি আরও জানান, ঈদুল আজহা উপলক্ষে নিরাপত্তা ও নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।