বাংলাদেশ

সলিমপুরকে রাষ্ট্রের ভেতরে রাষ্ট্র হতে দেখেছি: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

মহাসড়ক, পশুর হাট ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের কথা জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। আজ মঙ্গলবার দুপুরে পুলিশ সদর দপ্তরে আয়োজিত এক ব্রিফিংয়েছবি: র‍্যাবের কাছে পাওয়া

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ মঙ্গলবার পুলিশ সদর দপ্তরে বলেছেন, চট্টগ্রামের জঙ্গল সলিমপুরে সন্ত্রাসীদের পুরোনো অবস্থান ধরে রাখার ঔদ্ধত্য কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হবে। র‍্যাব-পুলিশের ওপর হামলার ঘটনা গভীরভাবে দেখা হচ্ছে, শিগগিরই ব্যবস্থা দৃশ্যমান হবে। ১৭ বছর ধরে আইনের শাসন না থাকায় জঙ্গল সলিমপুর "রাষ্ট্রের ভেতরে রাষ্ট্র" হয়েছিল, যা এখন নিয়ন্ত্রণে। সেখানে পুলিশ-র‍্যাব একাডেমি হবে। তিনি আরও জানান, ঈদুল আজহা উপলক্ষে নিরাপত্তা ও নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
বাংলাদেশ থেকে আরও পড়ুন