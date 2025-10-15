মিরপুরে অগ্নিকাণ্ডে নিহতদের পরিবারকে এক লাখ করে টাকা দেবে বিএনপি
রাজধানীর মিরপুরের শিয়ালবাড়ীতে পোশাক কারখানা ও রাসায়নিকের গুদামে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় নিহত শ্রমিকদের পরিবারকে এক লাখ করে টাকা দেবে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)।
মঙ্গলবার দিবাগত রাতে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে গিয়ে এ ঘোষণা দেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী।
এ ঘটনাকে ‘বেদনাদায়ক’ উল্লেখ করে রুহুল কবির রিজভী সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে দায়ী ব্যক্তিদের বিচারের দাবি জানান।
এর আগে মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে শিয়ালবাড়ীর ৩ নম্বর সড়কে ওই কারখানা ভবন এবং তার উল্টো দিকে রাস্তার অপর পাশে থাকা রাসায়নিকের গুদামে আগুন লাগে। আগুন নিয়ন্ত্রণে ফায়ার সার্ভিসের ১২টি ইউনিট কাজ করে।
এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত ১৬ জন নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।
মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে ঘটনাস্থলে সাংবাদিকদের ব্রিফিংয়ে ফায়ার সার্ভিসের পরিচালক (অপারেশন ও মেইনটেন্যান্স) লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম চৌধুরী জানান, কারখানার পাশে থাকা রাসায়নিকের গুদামে বিস্ফোরণের পর সেখান থেকে বিষাক্ত সাদা ধোঁয়া বা টক্সিক গ্যাস ছড়িয়ে পড়ে, যা ছিল প্রাণঘাতী।