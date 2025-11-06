পদে থেকেও নির্বাচন করা যায়: অ্যাটর্নি জেনারেল আসাদুজ্জামান

পদে থেকেও নির্বাচন করা যায়: অ্যাটর্নি জেনারেল আসাদুজ্জামান
ক্ষমতায় (পদে) থেকেও অ্যাটর্নি জেনারেল জাতীয় সংসদ নির্বাচন করতে পারবেন; এখানে অস্পষ্টতার কিছু নেই বলে মন্তব্য করেছেন অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান।
আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে নিজ কার্যালয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান এ কথা বলেন।
অ্যাটর্নি জেনারেল বলেন, ‘অ্যাটর্নি জেনারেল সরকারের কর্মচারী নন। অ্যাটর্নি জেনারেল সংবিধানের ৬৪ অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রের আইনজীবী। এটা সরকারি কোনো কর্মচারীর পদ নয়। অ্যাটর্নি জেনারেল ইজ ফ্রি টু গো ইলেকশন। ইভেন ক্ষমতায় থেকেও করতে পারেন। এখানে কোনো অ্যাম্বিগুটির (অস্পষ্টতার) কিছু নেই। এটা সেটেল ল।’
আলোচনা হচ্ছে আপনি অ্যাটর্নি জেনারেল পদে আছেন, আর নির্বাচন করবেন বিএনপির পক্ষে থেকে—এমন প্রশ্নের জবাবে মো. আসাদুজ্জামান বলেন, ‘আমি অ্যাটর্নি জেনারেল রাষ্ট্রের আইনজীবী। দায়িত্ব পালনের সময় আমি রাষ্ট্রে আইন প্রয়োগ করেছি। এর বাইরে না, এর ওপরে-নিচে কোনো জায়গায় না। আপনারা দেখেছেন।’
অনেকের ধারণা অ্যাটর্নি জেনারেল নিরপেক্ষ থাকবেন, আসলে কি তা–ই? তিনি তো সরকার পক্ষের—এমন প্রশ্নের জবাবে মো. আসাদুজ্জামান বলেন, ‘অ্যাটর্নি জেনারেল রাষ্ট্রের পক্ষে। ইভেন অ্যাটর্নি জেনারেল যদি মনে করেন সরকারের কোনো অ্যাকশন ডিফেন্ডেবল নয়, রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতিকর, আমি সেটির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারি, দ্যাট ইজ ল।’
এর আগে গতকাল বুধবার পদ ছেড়ে দিয়ে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঝিনাইদহ-১ আসন থেকে ভোট করার কথা জানিয়েছেন অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছিলেন, ‘আমি ভোট করব। আমি নমিনেশন ওখানে চেয়েছি। আমি ভোট করব, আমি অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে আছি এখনো। আমার অ্যাটর্নি জেনারেল পদ ছেড়ে গিয়ে আমি ভোট করব। যখন সময় আসবে, তখন করব।’
এর আগে গত বছরের ৮ আগস্ট সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী মো. আসাদুজ্জামান দেশের অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে নিয়োগ পান। তিনি বিএনপির মানবাধিকারবিষয়ক সম্পাদক ছিলেন।