বাংলাদেশ

সরকারি গাফিলতি? চিকিৎসকের দুর্ঘটনা, ক্ষোভ

স্বামীকে নিয়ে উৎকণ্ঠিত অর্পিতা হালদার। ঢাকার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরো সায়েন্সেস ও হাসপাতালেছবি: নাজনীন আখতার

পটুয়াখালীর কলাপাড়ার ইউএইচএফপিও শংকর প্রসাদ অধিকারী গত ১২ এপ্রিল মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়ে ঢাকার নিউরো সায়েন্সেস হাসপাতালে কোমায় চিকিৎসাধীন। কমিউনিটি হাসপাতাল পরিদর্শনে যাওয়ার সময় গরুর কারণে দুর্ঘটনা ঘটে। স্ত্রী অর্পিতা হালদার জানান, ২০২৪ সালে অন্তর্বর্তী সরকার চালক-জ্বালানি বরাদ্দ বন্ধ করায় শংকর সরকারি গাড়ি ব্যবহার করেননি। চিকিৎসকদের ক্ষোভের মুখে স্বাস্থ্যমন্ত্রী সরদার মো. সাখাওয়াত হোসেন চিকিৎসার ব্যয়ভার বহনের ঘোষণা দিয়েছেন। শংকরের মস্তিষ্কে মারাত্মক আঘাত লেগেছে।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
