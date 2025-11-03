স্ত্রীসহ সাবেক মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিমের আয়কর নথি তলবের নির্দেশ

স্ত্রীসহ সাবেক মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিমের আয়কর নথি তলবের নির্দেশ
সাবেক গৃহায়ণ ও গণপূর্তমন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম ও তাঁর স্ত্রী ফিরোজা পারভীনের আয়কর নথি তলবের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। দুদকের পৃথক দুই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ সাব্বির ফয়েজ আজ সোমবার এই আদেশ দেন। দুদকের জনসংযোগ কর্মকর্তা আকতারুল ইসলাম এই তথ্য নিশ্চিত করেন।
দুদকের সহকারী পরিচালক ও মামলার তদন্ত কর্মকর্তা মো. আবুল কালাম আজাদ তাঁদের আয়কর নথি তলব চেয়ে আবেদন করেন। শ ম রেজাউল করিমের আয়কর নথি তলবের আবেদনে বলা হয়, তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহার করে জ্ঞাত আয়ের উৎসের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ ৭ কোটি ৯৬ লাখ ৭০ হাজার ৩১২ টাকার সম্পদ অর্জন ও দখলে রাখার অভিযোগ রয়েছে। এ ছাড়া তাঁর নিজের নামে ১২টি ব্যাংক হিসাবে সন্দেহজনকভাবে ৬ কোটি ৮৪ লাখ ৮২ হাজার ৮৩৪ টাকার লেনেদেন করার অভিযোগটি তদন্তাধীন রয়েছে। মামলাটির সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে রেজাউল করিমের আয়কর নথি পর্যালোচনা করা একান্ত প্রয়োজন।
ফিরোজা পারভীনের আয়কর নথি তলবের আবেদনে বলা হয়, ফিরোজা পারভীনের বিরুদ্ধে জ্ঞাত আয়ের উৎসের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ ৪ কোটি ৬ লাখ ৩৮ হাজার ৫৪৭ টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জন এবং ভোগ দখলে রাখার অভিযোগটি তদন্তাধীন রয়েছে। মামলাটির সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে তাঁর আয়কর নথি পর্যালোচনা করা একান্ত প্রয়োজন।