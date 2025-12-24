জকসু নির্বাচনে ভোট গণনায় ওএমআর মেশিন ব্যবহারসহ ১০ প্রস্তাব ইউটিএলের

জকসু নির্বাচনে ভোট গণনায় ওএমআর মেশিন ব্যবহারসহ ১০ প্রস্তাব ইউটিএলের
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ এবং সুশৃঙ্খলভাবে আয়োজনের লক্ষ্যে ভোট গণনায় অপটিক্যাল মার্ক রিডার (ওএমআর) মেশিন ব্যবহারসহ ১০ দফা প্রস্তাবনা দিয়েছে শিক্ষকদের সংগঠন ‘ইউনিভার্সিটি টিচার্স লিংক’ (ইউটিএল)।
বুধবার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক লাউঞ্জে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনটির জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহ্বায়ক মো. আবু লায়েক এসব প্রস্তাব এবং এর যৌক্তিকতা তুলে ধরেন।
সংবাদ সম্মেলনে মো. আবু লায়েক বলেন, ৩০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠেয় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা ও গণতান্ত্রিক চর্চার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই নির্বাচনকে ঘিরে শিক্ষার্থী, গণমাধ্যম, রাজনৈতিক দল ও সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে।
মো. আবু লায়েক আরও বলেন, একটি সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন শুধু শিক্ষার্থীদের গণতান্ত্রিক অধিকার নিশ্চিত করবে না, বরং বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি, মর্যাদা ও আস্থাকে আরও সুদৃঢ় করবে।
মো. আবু লায়েক বলেন, ইউটিএল বিশ্বাস করে, ন্যায়সংগত, প্রযুক্তিনির্ভর ও নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করা গেলে এ নির্বাচন ভবিষ্যতের জন্য একটি আদর্শ মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।
বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষে এটি বাস্তবায়ন করা সম্ভব বলেও তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।
ইউটিএলের ১০ দফা প্রস্তাবগুলো হলো ভুয়া ভোটার ও জাল ভোট রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ, ওএমআর মেশিন ব্যবহারে স্বচ্ছতা ও নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করা, কেন্দ্রভিত্তিক ফলাফল দ্রুত প্রকাশ, নির্বাচনী আচরণবিধি কঠোরভাবে অনুসরণ ও বাস্তবায়ন, নারী শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, ক্যাম্পাসে সার্বিক নিরাপত্তা জোরদার করা, প্রযুক্তিনির্ভর নজরদারিব্যবস্থা চালু, নির্বাচনী প্রচারণায় সমান সুযোগ ও গণ–আস্থা নিশ্চিত করা, নির্বাচনকালীন কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও সহায়তাকেন্দ্র স্থাপন এবং ফলাফল প্রকাশের পর শৃঙ্খলা ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখা।
সংবাদ সম্মেলনে ইউটিএল নেতারা আশা প্রকাশ করে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এসব প্রস্তাব গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করলে জকসু নির্বাচন একটি গ্রহণযোগ্য ও অনুকরণীয় নির্বাচনে রূপ নেবে।
এ সময় অন্যদের মধ্যে সংগঠনের জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সদস্যসচিব মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান সাদী, কেন্দ্রীয় সদস্যসচিব অধ্যাপক মোহাম্মদ বিলাল হোসাইনসহ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার অন্য নেতারা উপস্থিত ছিলেন।