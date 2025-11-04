আকিজ সিমেন্টের দুই যুগ উদ্যাপন
দেশের নির্মাণশিল্পের অন্যতম শীর্ষ ব্র্যান্ড আকিজ সিমেন্ট দুই যুগে পদার্পণ উদ্যাপন করেছে।
গতকাল সোমবার রাজধানীর তেজগাঁওয়ে আকিজ হাউজে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আকিজ রিসোর্সের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও গ্রুপ সিইও শেখ জসিম উদ্দিন, সিপিও আফসার উদ্দিন, চিফ বিজনেস ডেভেলপমেন্ট অফিসার তৌফিক হাসান, ডেপুটি সিওও সোহানুর রহমান ও আকিজ সিমেন্টের সিইও মোহাম্মদ মশিউর রহমানসহ বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তারা।
অনুষ্ঠানে শেখ জসিম উদ্দিন বলেন, ‘আমাদের লক্ষ্য দেশের মানুষের প্রথম পছন্দের সিমেন্ট ব্র্যান্ড হওয়া। এই আস্থার যাত্রা সম্ভব হয়েছে আমাদের ডিস্ট্রিবিউটর, রিটেইলার, প্রকৌশলীসহ নিবেদিতপ্রাণ কর্মীদের জন্য। তাঁদের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।’
আকিজ সিমেন্ট আয়রন স্ল্যাগভিত্তিক প্রযুক্তি ও গুণগত মানের নির্ভরতায় ভবিষ্যতেও শক্তিশালী, আধুনিক ও টেকসই নির্মাণযাত্রায় পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছে।