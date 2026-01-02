খালেদা জিয়ার প্রতি শ্রদ্ধা যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত ভারতের রাষ্ট্রদূতের

খালেদা জিয়ার প্রতি শ্রদ্ধা যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত ভারতের রাষ্ট্রদূতের
যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ দূতাবাসে গিয়ে বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে শোক জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত ভারতের রাষ্ট্রদূত বিনয় কোয়াত্রা। খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ দূতাবাস ৩১ ডিসেম্বর শোক বই খোলে। সেদিন দুপুরে দূতাবাসে যান বিনয় কোয়াত্রা। তাঁকে দূতাবাসে স্বাগত জানান ওয়াশিংটনে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত তারেক মো. আরিফুল ইসলাম।
শোক বইয়ে বিনয় কোয়াত্রা লিখেন, ‘সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে ভারত সরকার ও ভারতের জনগণের পক্ষ থেকে আমরা গভীর শোক ও সমবেদনা জানাচ্ছি। তিনি ছিলেন দৃঢ়তাসম্পন্ন ও প্রত্যয়ী এক নেতা।
বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেশের উন্নয়ন এবং ভারত–বাংলাদেশ সম্পর্ক এগিয়ে নিতে তাঁর অবদান চিরকাল গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকবে। এই শোকের সময়ে আমাদের ভাবনা ও প্রার্থনা তাঁর পরিবার এবং বাংলাদেশের জনগণের সঙ্গে রয়েছে। তাঁর আত্মা চিরশান্তিতে শান্তি লাভ করুক।’
প্রসঙ্গত, বিনয় কোয়াত্রা ভারতের সাবেক পররাষ্ট্রসচিব।