শহীদ আসাদ দিবস আজ
আজ ২০ জানুয়ারি শহীদ আসাদ দিবস। ১৯৬৯ সালের এই দিনে পাকিস্তানি সামরিক শাসক আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে সংঘটিত গণ-অভ্যুত্থানে শহীদ হন আমানুল্লাহ মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান। সেই থেকে দিনটি আসাদ দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে।
আসাদ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের নেতা ছিলেন। উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের একপর্যায়ে ২০ জানুয়ারি ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে ছাত্রদের মিছিলে গুলি চালালে আসাদ নিহত হন। এরপর টানা আন্দোলনের মাধ্যমে ২৪ জানুয়ারি আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের পতন ঘটে। আসাদ শহীদ হওয়ার পর ৩ দিনের শোক পালন শেষে, আওয়ামী লীগের ৬ দফা ও ছাত্রদের ১১ দফার ভিত্তিতে সর্বস্তরের মানুষের বাঁধভাঙা জোয়ার নামে ঢাকাসহ সারা দেশে। সংঘটিত হয় উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান। এরই ধারাবাহিকতায় একাত্তর সালে মুক্তিযুদ্ধ হয়।