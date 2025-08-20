বাংলাদেশ

শুভ সকাল। আজ ২০ আগস্ট, বুধবার। গতকাল মঙ্গলবার প্রথম আলোর অনেক আলোচিত সংবাদ হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। তাই আজ দিনের শুরুতেই পড়তে পারেন দেশ-বিদেশের আলোচিত পাঁচ খবর ও বিশ্লেষণ।

ওরা বড় হলে নিজেদের ভুল বুঝতে পারবে, তখন লজ্জিত হবে: সেনাপ্রধান

সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান
ছবি: আইএসপিআরের সৌজন্যে

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সম্পর্কে নানা ধরনের কটূক্তি প্রসঙ্গে সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান বলেছেন, এসব গালিগালাজ শুনে অখুশি হওয়ার কিছু নেই। যারা এসব করছে, তারা আমাদের সন্তানের বয়সী। ওরা বড় হলে নিজেদের ভুল বুঝতে পারবে, তখন লজ্জিত হবে। বিস্তারিত পড়ুন...

‘আমি পৌর বিএনপির সম্পাদক, ডিআইজির বইনতে, আমি খাবু না তো ক্যারা খাব’

জামালপুরের মাদারগঞ্জ উপজেলা পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক খালেদ মাসুদ তালুকদার
ছবি: সংগৃহীত

জামালপুরের মাদারগঞ্জ উপজেলা পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক খালেদ মাসুদ তালুকদারের (সুহেল) কথোপকথনের একটি অডিও ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়েছে। ৬ মিনিট ১০ সেকেন্ডের ওই অডিওতে শোনা যায়, চাঁদাবাজি, বালু ব্যবসার নিয়ন্ত্রণসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কয়েকজন কথা বলছেন। মঙ্গলবার সকালে অডিওটি ছড়ানোর পর ফেসবুকে চলছে আলোচনা-সমালোচনা। বিস্তারিত পড়ুন...

‘এই গাড়িতেই নিতে হবে, আর কোনো গাড়ি এই লাশ নেবে না’

হাসপাতাল চত্বরে বেসরকারি অ্যাম্বুলেন্সের সারি। গত রোববার দুপুরে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগের সামনে
ছবি: প্রথম আলো

জরুরি চিকিৎসার জন্য দ্রুত ও নিরাপদে হাসপাতালে পৌঁছাতে মানুষ অ্যাম্বুলেন্স খোঁজেন। এমন ‘জরুরি মুহূর্তকে’ পুঁজি করে দেশের সরকারি হাসপাতালগুলো ঘিরে প্রকাশ্যে গড়ে উঠেছে ‘অ্যাম্বুলেন্সের সিন্ডিকেট’। এই সিন্ডিকেট বা চক্র রোগীর স্বজনদের জিম্মি করে ইচ্ছেমতো ভাড়া আদায় করে। বিস্তারিত পড়ুন...

পুতিনের সঙ্গে বসে ট্রাম্প যে ভুল করলেন

পুতিনের কাছে ট্রাম্পের কথিত ‘সুন্দর ভবিষ্যৎ’-এর কোনো মূল্য নেই।
ছবি : রয়টার্স

আলাস্কায় গিয়ে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে যখন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দেখা করলেন, তখন মনে হচ্ছিল, ট্রাম্প তাঁর নিজের পররাষ্ট্রনীতির আর্কটিক স্বপ্নরাজ্যের সীমান্তে থাকা কল্পলোকের ‘আলটিমা থুলে’-তে পৌঁছে গেছেন। বিস্তারিত পড়ুন...

৮৪ বছর বয়সেও যেভাবে ফিট আছেন দিলারা জামান

৮৪ বছর বয়সেও এই অভিনেত্রীর ভেতর যে প্রাণোচ্ছ্বাস, আত্মবিশ্বাস, স্বতঃস্ফূর্ততা, তা অনেক তরুণকেও হার মানাবে
ছবি: কবির হোসেন

৮৪ বছর বয়সেও এই অভিনেত্রীর ভেতর যে প্রাণোচ্ছ্বাস, আত্মবিশ্বাস, স্বতঃস্ফূর্ততা, তা অনেক তরুণকেও হার মানাবে। একা থাকেন, একাই সব কাজ করেন। নেই কোনো ক্লান্তির ছাপ। বরং সবকিছুই উপভোগ করেন। বিস্তারিত পড়ুন...

