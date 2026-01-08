সাবেক সংসদ সদস্য গোলন্দাজের দুই ফ্ল্যাটসহ ১৬ একর জমি জব্দের আদেশ
ময়মনসিংহ–১০ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ফাহমী গোলন্দাজের ধানমন্ডি ও গুলশানের দুটি ফ্ল্যাটসহ ১৬ দশমিক ২৩ একর জমি জব্দের আদেশ দিয়েছেন আদালত।
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আজ বৃহস্পতিবার ঢাকা মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ মো. সাব্বির ফয়েজ এই আদেশ দেন। সংশ্লিষ্ট আদালতের বেঞ্চ সহকারী মো. রিয়াজ হোসেন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
দুদকের সহকারী পরিচালক মো. আশিকুর রহমান ফাহমী গোলন্দাজের স্থাবর সম্পত্তি জব্দ চেয়ে আবেদনটি করেন। এসব সম্পদের আনুমানিক মূল্য ৮ কোটি ৫৬ লাখ ৩৫ হাজার ৪৯৫ টাকা।
আবেদনে বলা হয়েছে, ময়মনসিংহ–১০ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য আসামি ফাহমী গোলন্দাজ বাবেল উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এবং সংসদ সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালনের সময় ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন। তিনি ঘুষ ও দুর্নীতির মাধ্যমে তাঁর জ্ঞাত আয়ের উৎসের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ ২০ কোটি ১১ লাখ ২০ হাজার ৫৭৩ টাকা মূল্যের সম্পত্তির মালিকানা অর্জন করেন। তাঁর নামে ১৬টি ব্যাংক হিসাবে ৬০ কোটি ৯৮ লাখ ৪০ হাজার ৯৮ টাকা ও ১ লাখ ৭১ হাজার ৬৪৬ মার্কিন ডলার অস্বাভাবিক লেনদেন করেছেন। অপরাধলব্ধ অবৈধ অর্থ হস্তান্তর, স্থানান্তর ও রূপান্তর করার অভিযোগে দুর্নীতি দমন কমিশন আইনে মামলা হয়েছে। মামলাটি তদন্তের জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে।
আবেদনে আরও বলা হয়েছে, তদন্তে জানা গেছে, আসামি ফাহমী গোলন্দাজ তাঁর স্থাবর সম্পদ অন্যত্র হস্তান্তর, স্থানান্তর বা বেহাত করার চেষ্টা করছেন। তিনি সম্পদ যেন অন্যত্র হস্তান্তর ও স্থানান্তর করতে না পারেন, সে জন্য তাঁর স্থাবর সম্পদ জব্দ করা একান্ত প্রয়োজন।