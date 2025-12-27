তারেক রহমানের আসা উপলক্ষে আজিজ সুপার মার্কেটের সামনে সরে গেল ইনকিলাব মঞ্চ
ইনকিলাব মঞ্চ ঢাকার শাহবাগ থেকে অবরোধ সরিয়ে নিয়ে আজিজ সুপার মার্কেটের সামনে অবস্থান করছে। আজ শনিবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে তারা শাহবাগ ছেড়ে দেয়।
ইনকিলাব মঞ্চ বলেছে, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান গুলিতে নিহত ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদির কবর জিয়ারত করে ফিরে গেলে তারা আবার শাহবাগে অবস্থান করবে।
শাহবাগ আজিজ সুপার মার্কেটের সামনে সকালে সরেজমিন ইনকিলাব মঞ্চের নেতা-কর্মীদের অবস্থান করতে দেখা যায়। এ সময় তাঁরা ‘দিল্লি না ঢাকা, ঢাকা ঢাকা’, ‘বিচার বিচার বিচার চাই, হাদি হত্যার বিচার চাই’ বলে স্লোগান দেন।
পূর্বঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী, ইনকিলাব মঞ্চ গতকাল শুক্রবার সারা রাত শাহবাগে অবস্থান করেছে। সকালে শাহবাগ মোড়ে গিয়ে দেখা যায়, ইনকিলাব মঞ্চের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখপাত্র ও ডাকসুর নেত্রী ফাতিমা তাসনিম জুমা শাহবাগ মোড়ে দাঁড়িয়ে সবাইকে জায়গা ছেড়ে দেওয়ার ঘোষণা দিচ্ছেন। তখন প্রায় সবাই শাহবাগ ছেড়ে আজিজ সুপার মার্কেটের সামনে অবস্থান নিয়েছেন। কেউ কেউ রাস্তায় থাকা ময়লা পরিষ্কার করে দিচ্ছেন।
ফাতিমা তাসনিম জুমা বলেন, তারেক রহমানের আগমন উপলক্ষে তাঁরা এই জায়গা ছেড়ে দিয়েছেন। ওসমান হাদির কবর জিয়ারত শেষে তারেক রহমান চলে গেলে তাঁরা আবার অবস্থান কর্মসূচি পালন করবেন। পরে তিনি ঘোষণা দেন ব্যারিকেডের এপাশে ইনকিলাব মঞ্চের কেউ নেই।
এ সময় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির কয়েক শ নেতা-কর্মীকে শাহবাগ মোড়ের সামনে দিয়ে কয়েকবার মিছিল নিয়ে আসতে ও যেতে দেখা গেছে।
নেতা-কর্মীরা তারেক রহমানের আগমন উপলক্ষে বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকেন। এ ছাড়া তারেক রহমানের আগমন উপলক্ষে শাহবাগ জাতীয় জাদুঘর, ওসমান হাদির কবর ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় পুলিশ ও বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) বাড়তি নিরাপত্তা দেখা গেছে।