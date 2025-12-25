তারেকের সঙ্গে দেশে ফিরল ‘জেবু’
‘জেবু’—বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের পরিবারের পোষা বিড়াল। তারেকের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে আজ বৃহস্পতিবার যুক্তরাজ্যের লন্ডন থেকে ঢাকায় এসেছে বিড়ালটিও। বিএনপির ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে আজ বেলা ১২টার পর জেবুর দেশে আসার কথা জানানো হয়। সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয় ছবি। ক্যাপশনে লেখা রয়েছে, ‘দেশে ফিরেছে জেবু’। তার কিছুক্ষণ আগেই ঢাকার শাহজালাল বিমানবন্দরে অবতরণ করে তারেক রহমানকে বহনকারী বিমানের ফ্লাইটটি। এই ফ্লাইটে তার সঙ্গে এসেছেন স্ত্রী জুবাইদা রহমান ও মেয়ে জাইমা রহমান।