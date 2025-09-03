বাংলাদেশে যাত্রা শুরু করল চেন্নাইয়ের অ্যাপোলো হাসপাতালের ইনফরমেশন সেন্টার

বাংলাদেশে যাত্রা শুরু করল চেন্নাইয়ের অ্যাপোলো হাসপাতালের ইনফরমেশন সেন্টার
বাংলাদেশে যাত্রা শুরু করল ভারতের চেন্নাইয়ের অ্যাপোলো হাসপাতালের ইনফরমেশন সেন্টার। অ্যাপোলো হাসপাতালের সিইও নবীন ভির হাত ধরে এর যাত্রা শুরু হলো।
মঙ্গলবার সকালে রাজধানীর যমুনা ফিউচার পার্কে তাদের নিজস্ব ইনফরমেশন সেন্টারে এর উদ্বোধন করা হয়।
অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এম এস গুরু প্রসাদ। তিনি চেন্নাইয়ে অবস্থিত অ্যাপোলো হাসপাতালের ইন্টারন্যাশনাল সেলস গ্রুপ রেভিনিউ টিমের অ্যাসোসিয়েট ভাইস প্রেসিডেন্ট।
এই নতুন ইনফরমেশন সেন্টারের মাধ্যমে বাংলাদেশি রোগীরা সহজে চিকিৎসকের অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুকিং, ভিসা ইনভাইটেশন লেটার প্রদানের সুবিধা, ব্যক্তিগত ট্রিটমেন্ট প্ল্যান ও মেডিকেল গাইডলাইন, চিকিৎসা ব্যয়ের ধারণা পাবেন।
এ সময় প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে যে দেশবাসী এখন থেকে খুব সহজেই অ্যাপোলো হাসপাতাল চেন্নাইয়ের সর্বাধুনিক চিকিৎসাসেবা ও স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ তথ্য পাবেন।