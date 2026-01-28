নতুন রূপে পন্ডস সুপার লাইট জেল: গুঞ্জনের অবসান, চমকের শুরু
সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ে—সবার প্রিয় পন্ডস সুপার লাইট জেল (Pond’s Super Light Gel) নাকি বাজার থেকে উঠে যাচ্ছে! এ খবর ছড়িয়ে পড়ায় দীর্ঘদিন ধরে পন্ডস সুপার লাইট জেল ব্যবহারকারীরা পড়ে যান ব্যাপক দুশ্চিন্তায়। অনেকেই ভাবতে থাকেন, তাঁদের প্রতিদিনের স্কিনকেয়ার রুটিনে এটি না থাকলে চলবে কীভাবে? কারণ, পন্ডস সুপার লাইট জেল ছাড়া তাঁদের স্কিনকেয়ার রুটিন যেন অসম্পূর্ণ।
তাই সব জল্পনাকল্পনার অবসান ঘটিয়ে এ সপ্তাহেই এক বর্ণাঢ্য আয়োজনে আসল চমক প্রকাশ করেছে পন্ডস। দেশের শীর্ষ শতাধিক কনটেন্ট ক্রিয়েটর ও ইনফ্লুয়েন্সারের উপস্থিতিতে আয়োজিত এই মেগা ইভেন্টে জানানো হয়—পন্ডস হারায়নি; বরং আরও উন্নত ও শক্তিশালী রূপে ফিরে এসেছে। একই সঙ্গে উন্মোচন করা হয় ‘অল-নিউ পন্ডস সুপার লাইট জেল’ ও ‘লাইট ময়েশ্চারাইজার’।
নতুন ভার্সনটি আগের প্যাকের চেয়ে আরও কার্যকর। এতে যুক্ত হয়েছে সেরাহায়ামিনো (Cerahyamino), যা ত্বকে দ্রুত শোষিত হয়ে স্কিন ব্যারিয়ারকে শক্তিশালী করে এবং কোনো আঠালো কিংবা স্টিকি ভাব ছাড়াই দেয় দীর্ঘস্থায়ী আর্দ্রতা। বাংলাদেশের আর্দ্র আবহাওয়ায় ত্বককে ফ্রেশ ও সতেজ রাখতে এর তুলনা নেই। বলা যায়, পুরোনো প্যাকের বিদায় ছিল নতুন এই ম্যাজিককে স্বাগত জানানোরই প্রস্তুতিমাত্র।
তাই এখন আর ত্বক নিয়ে দুশ্চিন্তার কিছু নেই। পন্ডসের সঙ্গে ত্বকের তৃষ্ণা মেটান আর উপভোগ করুন নরম, মসৃণ ও সতেজ ত্বকের অনুভূতি।