জামায়াত নেতা শাহজাহান চৌধুরীর বক্তব্যের প্রতিবাদ বাংলাদেশ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের

জামায়াত নেতা শাহজাহান চৌধুরীর বক্তব্যের প্রতিবাদ বাংলাদেশ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের
‘যার যার নির্বাচনী এলাকায় প্রশাসনকে আমাদের আন্ডারে নিয়ে আসতে হবে। আমাদের কথায় উঠবে, বসবে, গ্রেপ্তার করবে, মামলা করবে। পুলিশকে আপনার পিছনে পিছনে হাঁটতে হবে। থানার ওসি সকালে আপনার অনুষ্ঠান জেনে নিয়ে আপনাকে প্রটোকল দেবে।’ জামায়াতে ইসলামীর নেতা শাহজাহান চৌধুরীর দেওয়া এই বক্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়েছে বাংলাদেশ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন।
গতকাল বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে এই প্রতিবাদ জানায় বাংলাদেশ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন। আজ শুক্রবার বিবৃতিটি গণমাধ্যমে পাঠানো হয়।
জামায়াত নেতার বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বিবৃতিতে প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সংগঠনটি বলেছে, ‘ভবিষ্যতে সবাইকে এ ধরনের দায়িত্বজ্ঞানহীন বক্তব্য প্রদান থেকে বিরত থাকার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।’
প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা–কর্মচারীদের পেশাদার, নিরপেক্ষ ও নৈতিক সিভিল সার্ভিসের অংশ উল্লেখ করে বিবৃতিতে বলা হয়, ‘আমাদের কাজ রাষ্ট্রীয় নীতি বাস্তবায়ন করা, আইনানুগ দায়িত্ব পালন করা এবং যেকোনো নির্বাচনে সমান সুযোগ, নিরাপত্তা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা।’ প্রশাসনের কর্মকর্তা–কর্মচারীরা কোনো রাজনৈতিক দল, মতাদর্শ বা গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পৃক্ত নন বলেও বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়।
আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সর্বোচ্চ পেশাদারত্ব, নিরপেক্ষতা ও দক্ষতা প্রদর্শনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিবৃতিতে বাংলাদেশ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন বলে, ‘এটি আমাদের পরিচয়ের মূল ভিত্তি এবং পেশাগত নৈতিকতার মূল উপাদান।’