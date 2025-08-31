ডেঙ্গুতে এক দিনে ৪ জনের মৃত্যু
দেশে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে এক দিনে চারজনের মৃত্যু হয়েছে। ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁদের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে চলতি বছর এখন পর্যন্ত ডেঙ্গুতে মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১২২-এ। এর মধ্যে চলতি মাসেই মৃত্যু হয়েছে ৩৯ জনের।
আজ রোববার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় (শনিবার সকাল আটটা থেকে আজ রোববার সকাল আটটা পর্যন্ত) ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ৫৬৮ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। চলতি বছর আজ পর্যন্ত হাসপাতালে ডেঙ্গু রোগী ভর্তির সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৩১ হাজার ৪৭৪।
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর আরও জানিয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গু নিয়ে সর্বোচ্চ রোগী ভর্তি হয়েছেন ঢাকা বিভাগের হাসপাতালগুলোতে। এ সংখ্যা ১১৪। এরপর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১১০ জন রোগী ভর্তি হয়েছেন বরিশাল বিভাগের বিভিন্ন হাসপাতালে।
এ বছর ডেঙ্গুতে সবচেয়ে বেশি ৬১ জন রোগীর মৃত্যু হয়েছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন এলাকার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায়। আর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৮ জন রোগীর মৃত্যু হয়েছে বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগে।
এ বছর ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে সবচেয়ে বেশি ৪১ জনের মৃত্যু হয়েছে জুলাই মাসে। এ ছাড়া জুন মাসে ১৯ জন, জানুয়ারিতে ১০, ফেব্রুয়ারিতে ৩, এপ্রিলে ৭ ও মে মাসে ৩ জন মারা যান। মার্চে কোনো রোগীর মৃত্যু হয়নি।